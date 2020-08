La fiscal que investiga a Macri dijo que el PRO se infiltró en su oficina

La fiscal Gabriela Boquin, quien llevó adelante la acusación contra la familia Macri en la causa Correo Argentino, denunció este miércoles ante una comisión bicameral que una empleada de su fiscalía “le entregaba documentación en pleno trámite de la investigación de la causa al diputado (del Pro) Pablo Tonelli” y que al denunciar esa situación ante su superior, el Procurador interino, Eduardo Casal, “no tomó ninguna medida al respecto”.

Boquin expuso este miércoles ante la comisión bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. La semana pasada, Casal, quien asumió como jefe de los fiscales durante la gestión de Cambiemos, le inició un sumario administrativo por supuesto maltrato y mobbing laboral a ex empleados de la fiscalía.

La comisión bicameral tiene previsto reunirse volver a reunirse en diez días para tratar una serie de denuncias y pedidos de juicio político contra Casal por supuestas arbitrariedades en traslados y medidas disciplinarias contra fiscales que investigaban al macrismo. El procurador también niega estas acusaciones y en su entorno acusan a una movida del oficialismo para desplazarlo de su cargo.

En su presentación, la fiscal que interviene en una de las causas más complicadas para el ex presidente y su familia, dijo: “Es falaz decir que se retiraron de mis dependencias por maltratos o pidieron traslados. Esto no existió. Es más, a una de las testigos el traslado lo pedí yo”. Y amplió Boquin que realizó ese pedido “por falta de confianza” de la empleada de su fiscalía tras “descubrir que le entregaba documentación en pleno trámite de la investigación de la causa Correo Argentino al diputado Pablo Tonelli”.

“Esa documentación que le pasaba y que le iba comunicando los pasos del expediente a Tonelli estaban relacionados con su propia vinculación en la causa porque cuando yo denuncié el vaciamiento, estaban las facturas de Tonelli por millones de pesos retirando dinero de Correo Argentino”, agregó la fiscal.

Boquín sostuvo que al “descubrir” esa maniobra, se la comunicó personalmente a Casal para que transfiriera a la empleada de su fiscalía: “tardaron 9 meses en trasladarla, siempre me negaron el pase y yo fui incrementando mis pedidos porque la situación era insostenible”. Y amplió ante la bicameral: “Luego de 9 meses que solicitara el traslado, el doctor Ugarte me dice que él había puesto en conocimiento a esta secretaria de la situación que yo pedía su traslado, pero que ella no se quería ir de la fiscalía. Yo digo.. si una persona se siente maltratada se niega a irse de la fiscalía para irse a trabajar al que era su lugar original y un lugar de mayor rango”.

Durante la videoconferencia con legisladores, Boquin tuvo un fuerte cruce con el jefe de la bancada de diputados del PRO, Cristian Ritondo. “Usted no es perseguida, es persecutora. Usted persiguió a Mauricio Macri y a su familia”.

En varias ocasiones, Gabriela Boquin esgrimió que las denuncias en su contra comenzaron tras su intervención en la causa Correo y sus decisiones que perjudicaron tanto al gobierno macrista como a la empresa de la familia Macri. La primera denuncia fue presentada en enero de 2018, dos meses después de la asunción de Casal y la salida de Alejandra Gils Carbó.