El Frente de Todos lanza la campaña para disputarle al PRO la Ciudad de Buenos en 2021

Cuando todavía falta un año para las próximas elecciones de medio término, en las que se renovarán bancas legislativas, el Frente de Todos lanza hoy su campaña para disputar uno de los territorios más dificiles para el peronismo: la Ciudad de Buenos Aires. Para el fin del mandato de Horacio Rodríguez Larreta, el PRO cumplirá unos 16 años consecutivos en el poder. La iniciativa se trata de “Una Ciudad para Todes”, un foro virtual que comienza esta tarde y es organizado por Itaí Hagman, referente de Nueva Mayoría y diputado nacional del ámbito porteño.

Entre los temas que se abordarán de forma abierta desde hoy y hasta el sábado, se incluye educación juventudes, feminismos, cultural, ciencia, tecnología, ambiente, planificación urbana, salud, y acceso a la vivienda, entre otros. En los conversatorios participarán más de 50 personas, entre los que se encuentran Daniel Filmus, actual Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Nación, María Muiños, actual legisladora porteña, Susy Qiu, comunicadora, Georgina Orellano, Secretaria General Nacional de Ammar -agrupación que representa a trabajadoras sexuales- y la socióloga Victoria Freire, entre otros. El sábado será el día del cierre y estará encabezado por el dirigente Juan Grabois, la legisladora porteña Ofelia Fernández y el propio Hagman.

En diálogo con PERFIL, Hagman asegura que “de ninguna manera es un lanzamiento de campaña. Es un plenario de la militancia que decidimos hacerlo para reflexionar como mejoramos”. De todos modos, el diputado nacional dice que “trabajamos para tener una alternativa de Gobierno en la Ciudad”. En este sentido, el integrante del Frente de Todos dice que “no se puede explicar como en 16 años no hayan resuelto varios temas, como la carencia en educación, salud y el sistema de transporte. La realidad es que los recursos de la Ciudad alcanzarían para resolver los problemas”, sostiene.

Entonces, Hagman agrega que “no se explica como no se pueda garantizar las vacantes para todos los niños y niñas en las escuelas públicas o el acceso a una educación digital para las personas de menos recursos”. Además, el diputado critica que “no se ha modernizado el sistema de salud, no se resolvió el déficit habitacional ni la enorme brecha entre el norte y sur de la Ciudad. Son los grandes problemas que el macrismo no ha resuelto”, sentencia Hagman.

“Me imagino una ciudad que puede compatibilizar la modernización y el desarrollo, que crece con el acceso a derechos básicos que hoy son negados a gran parte de la población. Necesitamos pensar la Ciudad: como va a crecer y que no sea el mercado quien defina como se modifican nuestros barrios o los comercios”, asegura Hagman sobre lo que él también considera que “hace a la identidad de una Ciudad con enorme diversidad cultural y que es importante conservarlo. Hay que poner a la gente en el centro de la planificación urbana”, cierra.

