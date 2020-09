Jorge Macri: "No veo que el kirchnerismo haya cumplido la promesa de llenar la heladera"

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, analizó esta semana el futuro político de la alianza Juntos por el cambio y consideró que la oposición hoy tiene "posibilidades" de volver a ganar la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

"Creo que las posibilidades son altas porque hemos demostrado que podemos gobernar y además nos mantenemos unidos. Y me parece que también los errores del kirchnerismo van desnudando que no todo era tan fácil", expresó el referente del PRO en declaraciones al programa "Comunidad de Negocios", que se emite por LN+. "No veo soluciones concretas. No veo que hayan cumplido con la promesa de llenarle la heladera a la gente o ponerle plata en el bolsillo", agregó.

En este marco, el jefe comunal se refirió al regreso a la agenda pública de su primo, Mauricio Macri, y dijo que "el kirchnerismo está preocupado porque no logra resolver los problemas de la gente" y que desde el oficialismo "se ponen nerviosos, se ponen agresivos y resuelven mal".

Sobre los enfrentamientos con el actual jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la coparticipación, el dirigente opositor argumentó que "había ámbito de diálogo, se venía trabajando bien en el tema de la pandemia y la Provincia empieza a agredir con distintos funcionarios a la ciudad de Buenos Aires respecto de cómo administraba la pandemia. El mapa señalando a la Ciudad como que era responsable de los contagios, el tema de los runners. Esta escalada para mí llega a su punto máximo en Olivos con la decisión del presidente de manotear recursos de manera inconstitucional, y sin siquiera hablarlo en profundidad, a alguien que venía demostrando un compromiso muy grande de diálogo como Horacio Rodríguez Larreta y con nosotros ahí, que hemos hecho un gran esfuerzo como intendentes para tratar de ayudar en la ausencia de gestión muchas veces de la Provincia tendiéndonos una trampita, sin contarnos de qué se trataba el encuentro".

Críticas al Gobierno

El intendente se refirió, además, al avance del coronavirus en todo el país, por lo que evaluó que hubo "malas decisiones" en la administración de la pandemia. Como ejemplo, puso a la falta de ayuda a los pequeños comercios: "Eso ha destruido o puesto en situación de riesgo absoluto un tejido social muy importante a la economía argentina como es la mini pyme, el pequeño comercio de cercanía", sostuvo.

Sobre la gestión de Alberto Fernández, Jorge Macri afirmó que siente "que no tiene la fortaleza y la decisión para definir hacia dónde quiere ir. Tira la piedra para adelante y se cristiniza, se extrema en sus posturas kirchneristas. Para mí lo de Olivos fue una sobreactuación de su regreso al kirchnerismo más duro y me preocupa eso porque eso no nos va a dar soluciones".

Provincia de Buenos Aires

Jorge Macri también hablói de las posibilidades que tiene la oposición de volver a ganar la gobernación de la provincia de Buenos Aires tras la gestión de María Eugenia Vidal. Sobre ese distrito, por el cual él mismo fue candidato, respondió que hay "altas" chances porque han "demostrado que pueden gobernar". Sobre este punto, sostuvo: "Hemos roto un mito, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, respecto de que no sólo los peronistas pueden ejercer el poder"

En este marco, dijo que "hay una alternativa real en la provincia de Buenos Aires que además tiene una figura como María Eugenia Vidal, que representa muy bien en todo, y muchos intendentes que creo que damos respuesta y solución a los problemas de la gente todos los días".

En cuanto a la coparticipación de la Provincia, opinó: "A lo largo de este año, antes del manotazo a la ciudad de Buenos Aires, hay más de $100.000 millones que le ha girado la nación a la Provincia y no se han coparticipado con los municipios. Eso sería alrededor de $16.000 millones que deberían haber sido coparticipado con los municipios. Plata que Kicillof recibió y no coparticipa. Es ridículo pensar que la crisis sólo la tiene el gobierno provincial y no cada uno de los 135 municipios".

