Jorge Macri le respondió a Emilio Monzó y su deseo de ser gobernador: "Busca generar conflicto"

"Me gustaría ser gobernador de la Provincia", confirmó Emilio Monzó durante una entrevista que brindó a Jorge Fontevecchia en el ciclo Periodismo Puro. Sus declaraciones generaron malestar entre los referentes bonaerenses de Juntos por el Cambio, en particular, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, quien lo acusó de tener la "voluntad de generar conflictos" dentro del espacio.

"Yo no siento que Emilio Monzó sea parte de nuestro espacio político. Él tiene desde hace tiempo la voluntad de generar conflicto y dividir nuestro espacio político. De hecho en la Provincia no es parte de nuestro espacio político. Sus diputados rompieron el bloque y tienen uno distinto al nuestro, no tomo la palabra de Monzó como una palabra autorizada de nuestro espacio", respondió Macri consultado por el Canal América por las intenciones electorales del expresidente de la Cámara de Diputados.

La consulta se debió a la entrevista que Monzó brindó a PERFIL, en la que confirmó sus intenciones de ser candidato a gobernador bonaerense. Además, se consideró más cercano a ministros como Gabriel Katopodis o Mario Meoni que a opositores como Mauricio Macri y Patricia Bullrich, y expresó que debe haber una "alternativa electoral ante un gobierno al que ve confundido frente la impotencia que genera la crisis".

En referencia al anuncio del Gobierno de quitarle 1,18 puntos porcentuales de la coparticipación de la Ciudad, Jorge Macri remarcó la falta de transparencia. "Ningún intendente sabía que Alberto Fernández iba a anunciar la quita de un punto de coparticipación. A mi el que me hizo una picardía o trampa fue el gobierno de la Provincia. Fue el gobernador Axel Kicillof el que nos mintió", denunció.

"Uno de los contrapuntos que tuve con Kicillof es cómo no nos avisaron. En la conferencia estuvo a punto de irme dos veces de ahí", agregó el jefe comunal de Vicente López que remarcó que en un momento se sintió muy incomodo y que solamente se quedó por "la institucionalidad" que se necesitaba en ese momento crítico.

Consultado sobre quién lo había invitado explicó: "Acudimos a un acto convocados por la provincia de Buenos Aires. Cuando le preguntamos a las autoridades provinciales nos dijeron que no sabían tampoco de qué trataba pero que tenía que ver con el problema de la policía por lo que nos pareció importante (a los intendentes de Juntos por el Cambio) de estar ahí".

