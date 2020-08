Monzó juntó 600 mujeres bonaerenses y no descarta una candidatura en Provincia

Aunque aún no se termina de acostumbrar a la falta de encuentros personales producto de la cuarentena, y su manejo de la tecnología es infinitamente menor a la de sus hijos, Emilio Monzó no abandona la actividad política ni los encuentros, aunque sean de forma de virtual, con la dirigencia.

En este sentido, y mientras analiza su futuro dentro de Juntos por el Cambio, el ex titular de la Cámara de Diputados y ex jefe de la campaña de Mauricio Macri en 2015, tuvo un Zoom con unas 600 dirigentes del frente opositor donde planteó los ejes de lo que, según su mirada, se viene a nivel político y económico, y por dónde debería plantarse la oposición a fin de volver al poder en 2023.

“Tenemos que formar una mesa de reconstrucción del país”, arrancó Monzó, con el tono moderado que lo caracterizó como dirigente político. “Las mesas deben formalizarse cuando previamente haya habido muchas charlas, sino invitamos a la oposición ya determinada previamente”, agregó.

En ese marco, remarcó que “faltan reuniones, falta reserva”. Y añadió: “No hay que caer en la vorágine de los medios, necesitamos hacer una pausa. Y hay que darle continuidad post pandemia a la mesa de gestión que transcurrió la emergencia”.

Por otro lado, no descartó ser candidato en 2021, siempre en el marco de Juntos por el Cambio, y resaltó, una vez más, que es necesaria tanta la unidad del frente opositor como la moderación como modelo político. “Quiero gobernar la Argentina para que haya acuerdos, reglas y luces. Una Argentina normal, es un país rico falta que hagamos una pausa y pensemos la estrategia más que la táctica”, destacó.

“Hagamos un plan, con reglas de juego claras. Hoy no hay crédito, ni posibilidades de tener una vivienda propia porque no hay mediano plazo”, concluyó Monzó.

Por estos días, el ex titular de Diputados divide su tiempo entre la consultora Symphonia, junto a Rogelio Frigerio y al director de Banco Ciudad, y ex jefe del bloque del PRO, Nicolás Massot, y los diálogos con dirigentes, diputados y funcionarios.

Entre otros, sostiene un vínculo privilegiado con Horacio Rodríguez Larreta y hasta volvió a retomar una buena sintonía con María Eugenia Vidal.

La idea que sostienen en un sector del larretismo es que en 2021 vaya en la boleta de diputados nacionales. No todos en el entorno de Monzó creen lo mismo. Por lo pronto, el ex diputado provincial, Marcelo Daletto, es quien diagrama, junto al diputado nacional, y ex viceministro político del Interior, Sebastián García de Luca, pretenden avanzar con un armado bonaerense dentro de Juntos por el Cambio pero autónomo al PRO.