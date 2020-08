Rodríguez Larreta: la delgada línea entre Alberto Fernández y Juntos por el Cambio

Noticias Relacionadas Suman 21 muertes por coronavirus y Argentina llega a 4.785 fallecidos

Situación epidemiológica, extensión de la cuarentena y ampliación de actividades comerciales y sociales en la ciudad de Buenos Aires; relación con el Gobierno nacional a partir de la polémica por el uso de las camas de terapia intensiva, e internas y críticas por el liderazgo dentro de Juntos por el Cambio. Esos son algunos puntos de la delgada línea en la que Horacio Rodríguez Larreta hace equilibrio por estos días.

Un claro ejemplo de esta situación en la que el Jefe de Gobierno porteño parece moverse, por ahora, con cierta comodidad fue la reunión por zoom de casi dos horas en la que participó ayer junto a los principales dirigentes de Juntos por el Cambio, que incluyó la participación desde Francia del expresidente Mauricio Macri. Otro es el encuentro que mantuvo horas más tarde en la Residencia de Olivos con el presidente Alberto Fernández en la Residencia de Olivos, en el que no solo se analizó la situación del coronavirus en la Ciudad sino que también pidió habilitar más actividades, tanto comerciales como deportivas, en el marco del aislamiento social preventivo que rige desde el 20 de marzo pasado.

En el caso de la reunión de la mesa del bloque opositor, que se viene reuniendo todos los lunes, se evaluaron distintos temas entre los que se destacaron la extensión de la cuarentena en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y el rechazo a la ampliación de la Corte Suprema y a los cambios en la Procuración. De todas maneras, y más allá de algún cortocircuito que pudo generarse en cuanto al liderazgo del sector, la unidad de la alianza, aseguran, está garantizada.

Mientras que en la reunión que se llevó a cabo a la tarde, el Presidente y el mandatario porteño comenzaron a delinear la próxima etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) dispuesto por la pandemia de coronavirus.

El jefe de Gobierno capitalino entregó la propuesta al Presidente y ambos acordaron volver a encontrarse antes del viernes para "definir en conjunto los próximos pasos" de la cuarentena, que tiene una fase vigente hasta el próximo domingo 16 de agosto inclusive. Se tratará de la décima etapa de cuarentena que regirá desde que se implementó en marzo pasado.

En este sentido, fuentes del Gobierno porteño dejaron trascender que "no va a haber muchos cambios en la próxima etapa" y apuntaron que, como la Ciudad comienza a "atravesar el famoso pico de casos, más allá de los deportes individuales y la apertura de comercios en las zonas de los barrios de Once, Retiro, Flores y Constitución, que quedaron postergados en la fase anterior, no habrá grandes modificaciones".

La reunión entre Fernández y Rodríguez Larreta se llevó a cabo a una semana del inicio de una nueva fase, sin cambios, del ASPO en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

