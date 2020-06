Coronavirus en la política: Jorge Macri, Martín Lousteau y Emilio Monzó dieron negativo

Jorge Macri, Martín Lousteau y Emilio Monzó dieron negativo por coronavirus tras realizarse los correspondientes hisopados. Los dirigentes políticos debieron exponerse a la medida sanitaria luego de haber mantenido contacto con María Eugenia Vidal, quien diera positivo de Covid 19 el martes.

El procedimiento que se realizó el expresidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, que por estos días también es noticia en la causa por espionaje ilegal, arrojó resultado negativo.

Por su parte, el hisopado del senador nacional por Juntos por el Cambio por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martín Lousteau, dio negativo para coronavirus y podrá participar mañana de la sesión informativa que realizará el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, ante la Cámara alta. “Quería comunicarles que dio negativo el hisopado que me realicé hoy. Por la distancia que mantuvimos, no soy considerado contacto estrecho de @mariuvidal. Igualmente, por prevención, no participaré mañana presencialmente de la sesión en el Senado y me mantendré aislado. Cuídense”, dijo Lousteau en su cuenta de Twitter.

Quería comunicarles que dio negativo el hisopado que me realicé hoy. Por la distancia que mantuvimos, no soy considerado contacto estrecho de @mariuvidal. Igualmente, por prevención, no participaré mañana presencialmente de la sesión en el Senado y me mantendré aislado. Cuídense. — Martín Lousteau (@GugaLusto) June 17, 2020



El intendente de Vicente López, Jorge Macri también utilizó la red social de los 280 caracteres para comunicar la noticia: "Hoy por la mañana me realice el hisopado, y el resultado es negativo". "Quiero agradecerle al equipo de salud del Hospital Houssay por el profesionalismo y cariño. Es muy importante ante la duda seguir las indicaciones médicas y hacerse el estudio, que no duele", agregó.

Hoy por la mañana me realice el hisopado, y el resultado es negativo. Quiero agradecerle al equipo de salud del Hospital Houssay por el profesionalismo y cariño. Es muy importante ante la duda seguir las indicaciones médicas y hacerse el estudio, que no duele. — Jorge Macri (@jorgemacri) June 17, 2020



Cuando el primo del ex presidente Mauricio Macri se enteró que su colega partidaria había contraído la Covid 19, decidió aislarse y practicarse un hisopado, ya que el jueves pasado había participado de una reunión con la ex gobernadora bonaerense.

Este miércoles, dos funcionarios del gobierno porteño, que el viernes habían tenido una reunión con Vidal dieron positivo en el diagnóstico de coronavirus: se trata del secretario de Asuntos Estratégicos, Emmanuel Ferrario; y del secretario de Comunicación y Contenidos, Federico Di Benedetto. Por su parte, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que había mantenido contacto con quien fuera la gobernadora de la provincia de Buenos Aires durante le gestión macrista, también dio negativo.

HV