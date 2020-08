Cristina Kirchner publicó un video para "derrumbar mitos y mentiras" de la economía K

La negociación con los acreedores de la deuda externa argentina reavivó el debate económico de la última década: dirigentes del Frente de Todos cuestionaron al gobierno de Mauricio Macri por el nivel de endeudamiento, mientras que desde la oposición reprocharon al kirchnerismo por los déficits de la "década ganada" que obligaron, según ellos, a pedir esos préstamos. En esa discusión ahora se metió Cristina Fernández de Kirchner, que publicó un video para defender su gestión y "derrumbar mitos y mentiras" del modelo K.

La vicepresidenta compartió en su cuenta de Twitter un discurso del diputado nacional Itaí Hagman durante el debate de la reestructuración de la deuda local en la Cámara Baja. El legislador por la Ciudad de Buenos Aires brindó una alocución de casi 10 minutos, en la que defendió la gestión de CFK y apuntó contra el macrismo por "cambiar la composición de la deuda argentina" a obligaciones en dólares, lo que terminó en el default actual.

"Derrumbando mitos y mentiras. 9 minutos y 37 segundos imperdibles del Diputado @ItaiHagman en el cierre del debate sobre la reestructuración de deuda en moneda extranjera de tu país: la República Argentina", escribió la presidenta del Senado en su cuenta de Twitter al compartir el video.

En su discurso, Hagman sostuvo que el país "enfrenta una crisis doble; una predecible, producto de los desequilibrios macroeconómicos que sufre desde abril de 2018 y una impredecible producto del impacto de la pandemia". Y fue lapidario con la gestión de Cambiemos: "La experiencia argentina de los últimos 4 años ha sido bastante aleccionadora sobre la importancia de tener buenos diagnósticos".

El legislador cuestionó la idea de la "década perdida" entre 2010 y 2020, al destacar el crecimiento de los primeros cinco años, durante el mandato kirchnerista. "En los últimos 10 años el PBI creció 13,7 %, es un resultado escaso, pero entre 2010 y 2015 creció 18,5 % y entre 2016 y 2019 decreció 4,1 %", planteó. En la misma línea, analizó que "el empleo registrado privado creció solamente 6,5 % en los últimos 10 años, pero entre 2010 y 2015 creció 11,4 %, y entre 2016 y 2019 se redujo en 2,2 %". Por último, señaló que "la inflación promedio de los últimos años fue de 30,8 %; 26,3 % entre 2010 y 2015, y con 54 % de inflación interanual terminamos en 2019".

Sobre la deuda externa, el diputado expuso que "hay una trampa que se hace con la estadísticas de deuda". "Hablamos del stock de deuda, pero no hay una deuda externa: hay deuda en pesos, en dólares, con acreedores locales, internacionales. Entonces no se puede entender el problema del default solo comparando el stock de deuda de 2015 con el de 2019. El principal pecado que se cometió en la gestión fue anterior fue cambiar la composición de la deuda argentina", reprochó.



Hagman recordó que "tiene deuda en pesos, en dólares, con acreedores locales, internacionales, organismos multilaterales y otros organismos públicos", por lo que "no se puede entender el problema de este default sólo comparando el stock de deuda de 2015 con 2019". Por eso, argumentó que "el principal pecado de la gestión anterior no fue la magnitud del endeudamiento", sino "cambiar la composición de la deuda argentina", porque, subrayó, "mucho más importante es cómo, con quién, cuánto y para qué te endeudás".



Por último, apuntó a la oposición que "dice que 2 de cada 3 dólares que se tomaron fueron para pagar deuda del gobierno anterior, suponen que están exculpando al ex presidente" pero "en realidad, lo están inculpando, porque esa afirmación demuestra que emitieron dólares con acreedores privados para pagar deuda en pesos o con acreedores locales".

