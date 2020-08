Con Cristina Kirchner desconectada, se reanudó el juicio por la obra pública

El juicio por Obra Pública, el primero en poner a Cristina Fernández de Kirchner en el banquillo de los acusados, se reanudó hoy tras más de cuatro meses de parate por la pandemia de Coronavirus. La reanudación fue de forma semipresencial, a través de la plataforma Zoom. La dinámica incluyó que sólo los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 2, sus secretarios y los dos testigos del día, estuvieran en una de las salas de audiencia de los tribunales de Comodoro Py, en tanto que todas las demás parte se conectaron de forma remota. Precismente esta modaliad volvió a ser objeto hoy de varios planteos por partes de las defensas en el caso. CFK no estuvo presente en la audiencia, así como tampoco Lázaro Báez y el ex ministro Julio De Vido, otros de los 13 acusados en el juicio. En tanto que sí lo hicieron otros de los involucrados en el caso como los ex funcionarios José López, Abel Fatala y Nelson Periotti. La próxima audiencia está prevista para el lunes 10 y desde entonces el juicio tendría una frecuencia de dos veces por semana.

La conexión vía Zoom comenzó con un link en las casillas de todas las partes, minutos antes de las nueve de la mañana. Ese fue el puntapié inicial de la reanudación del juicio oral y público de “Obra Pública”, en el que se juzga el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en favor del Grupo Austral, de Báez.

Polémicas por la tecnología en el juicio de la Obra Pública a Cristina Kirchner

La reanudación se hizo tras varias idas y vueltas con el Consejo de la Magistratura y luego de dos pruebas, la primera de las cuales había arrojado problemas técnicos. Originariamente se iba a hacer vía plataforma Jitsi Meet, pero finalmente la elegida fue Zoom.

Pasada media hora de las nueve de la mañana se sumaron los jueces a la transmisión y Jorge Gorini, presidente del TOF 2, anunció la reanudación de la causa 2833, bajo la modalidad semipresencial. “Van a permanecer todos muteados hasta que soliciten la palabra vía chat”, detalló. El punto despertó los planteos de varios de las defensas, que no sólo se quejaron por eso, sino que también reinsistieron con planteos frente a la reanudación semipresencial y en algunos casos hasta plantearon la nulidad de la audiencia.

Entre los planteos hechos por partes de las denfensas, estuvo que se se pierde inmediatez y que se violó la acordada 31 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece que las audiencias por video conferecnia deben tener la conformidad de las partes. Por su parte la defensa del ex funcionario y primo de Néstor Kirchner, Santiago Carlos Kirchner, pidió la nulidad de la audiencia.

Después de escuchar a las defensas, el Tribunal le dio la palabra al fiscal de juicio, Diego Luciani, quien consideró que se trataba de planteos que ya se habían hecho previamente y que ya estaban resuletos por el Tribunal. “Quiero dejar en claro que los principios de juicio de ninguna manera son menoscabado por la opción elegida para reanudar el juicio”, sostuvo Luciani.

Tras deliberar unos minutos, los jueces, Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, rechazaron todos los planteos en base a lo invocado el pasado 23 de junio, cuando resolvieron la reanudación del juicio.

Fue entonces que llamaron al primer testigo, Manuel Enrique Romero, pedido por la defensa de Nelson Periotti, el ex funcionario de Vialidad, y uno de los pocos acusados presentes en la audiencia. Romero declaró, respondió algunas preguntas de la defensa de Periotti, y también de la fiscalía. Luego fue turno de Marcelo Ramírez, de la Comisión Permanente del Asfalto, pedido por la misma defensa. Este último testimonio fue más extenso que el primero.

En el correr de la jornada de hoy se conocerán quiénes serán los testigos previstos para la semana próxima. Todo indica que se seguirán priorizando los testimonios cortos, en lugar de los largos, como se prevé que será el del ex titular de Vialidad macrista, Javier Iguacel, que está pospuesto porque ese motivo.

La defensa del ex funcionario y primo de Néstor Kirchner, Santiago Carlos Kirchner, pidió la nulidad de la audiencia

La previa:

El comienzo de la conexión incluyó chistes y chicanas desde clubes de fútbol hasta si alguno de los defensores tenía los pantalones puestos. Fue durante la primera media hora desde que se conectaron algunas de las partes hasta las 9:30, cuando tal como estaba pactados se sumaron los jueces. Entre quienes estuvo conectado incialmente, pero luego se retiró dejando a un colega de su estudio fue Carlos Beraldi, defensor de CFK y en boga en estos días por su participación en el Comité de expertos que participará de los debates entorno del funcionamiento de la Corte Suprema, el Ministerio Público Fiscal (MPF), el Consejo de la Magistratura, y el juicio por jurados.

El debate de Obra Pública comenzó el 21 de mayo de 2019 y en diciembre pasado cerró su etapa de indagatorias con la declaración de CFK. Fue el 2 de ese mes, ocho días antes de asumir la vicepresidencia, en las que durante más de tres horas expuso en el juicio. Allí, de forma vehemente, preguntó: “Si Lázaro Báez, que siempre vivió en Santa Cruz, ¿por qué Néstor no lo hizo empresario los 16 años que fue gobernador? Ni pintar el nombre en las paredes sabían en Buenos Aires y ustedes dicen que tenía desde Santa Cruz un plan maestro para saquear la obra pública. Pero por favor, digan cosas lógicas. Por Dios, para mentir hay que saber mentir”.

En tanto que, dirigiéndose a los jueces del TOF soltó: "En el año 1994 se introduce la figura del jefe de gabinete, el responsable de la ejecución del presupuesto, sin embargo acá no está citado ningún jefe de gabinete y no digo que tengan que estar acá. El que ejecuta el presupuesto es el jefe de gabinete, no el presidente o presidenta de la nación. Si es así, van a tener que citar al presidente de la República, que fue jefe de gabinete de 2003 a 2008”. Tras lo cual agregó: “este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mi me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”.

Después de eso se abrió la etapa de testimoniales, en la que, entre otros, ya declararon, Ricardo Stoddart, ex director de Jurídicos de Vialidad durante la gestión de Cambiemos, así como los ex legisladores Juan Carlos Morán, Margarita Stolbizer y Fernando Sánchez, entre otros.

CD/MC