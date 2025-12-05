Fútbol para Todos: diez años después, la Justicia absolvió a todos los acusados

Diez años después del inicio de la causa por el manejo de fondos del programa "Fútbol para Todos", el Tribunal Oral Federal Nº1 absolvió a todos los imputados al considerar inválida la acusación fiscal. Los jueces Ricardo Basílico, Adrián Grumberg y Juan Michilini concluyeron que el alegato presentado por el fiscal Miguel Osorio y la fiscal María Andrea Garmendia Orueta carecía de la fundamentación mínima exigida por la ley.

El fallo, leído por Zoom ante los acusados, sostuvo que la fiscalía incumplió su deber de formular conclusiones “debidamente motivadas y técnicamente individualizadas”, dejando sin precisión la plataforma fáctica atribuida a cada imputado y sin correlato jurídico verificable.

Críticas severas al alegato fiscal

Según fuentes judiciales, Osorio no valoró la prueba producida durante el juicio y formuló pedidos de absolución y condena sin un criterio lógico identificable. Para los jueces, su alegato presentó “arbitrariedad” en el análisis, ausencia de un hilo conductor y contradicciones internas: con la misma evidencia, pidió condenas leves para algunos imputados y absoluciones totales para otros en roles equivalentes.

La sentencia destacó que la ausencia de un marco argumental sólido y la falta de identificación de hechos concretos tornaban la acusación “jurídicamente inexistente”, lo que impidió ejercer adecuadamente la defensa y realizar un control jurisdiccional válido.

Una causa que llegó a juicio debilitada

El expediente investigaba presuntas maniobras de administración fraudulenta en el uso de fondos estatales destinados a la televisación del fútbol argentino entre 2009 y 2015. Los imputados incluían exjefes de Gabinete como Aníbal Fernández y Jorge Capitanich; el excoordinador del programa, Gabriel Mariotto; directivos de la AFA y de Futbolistas Argentinos Agremiados; empresarios vinculados a proveedores del sistema; y autoridades de entidades crediticias.

A lo largo del juicio, iniciado en junio de 2024, la fiscalía terminó pidiendo penas muy por debajo de lo esperado o directamente absoluciones. Para Fernández solicitó tres años en suspenso; para Capitanich, una condena por violación de deberes; y para buena parte del resto, la absolución total.

Los motivos técnicos de la absolución

El Tribunal consideró que el alegato no cumplió con requisitos esenciales previstos en el Código Penal y en el Código Procesal, entre ellos la identificación precisa de hechos, la atribución de responsabilidades concretas y la exposición razonada de la valoración de la prueba.

La acusación, concluyeron los jueces, tenía déficits tan severos que “priva al alegato de eficacia jurídica”, lo que obligó a declarar su nulidad. En consecuencia, el tribunal entendió que no podía sostenerse la pretensión punitiva del Estado y dictó la absolución completa.

Quiénes fueron beneficiados y qué vendrá ahora

Los absueltos incluyen a Aníbal Fernández, Jorge Capitanich, Gabriel Mariotto, Luis Segura, Miguel Ángel Silva, Rubén Raposo, Carlos Pandolfi, Raúl Pagano, Sergio Marchi, Norberto Monteleone, Natale Rigano, Eduardo Amirante, Jorge Galitis y Carlos Dávola, entre otros. Dos imputados –Rafael Savino y José Lemme– fallecieron antes de la resolución.

Además, el tribunal dispuso la devolución de los bienes embargados o secuestrados durante el proceso, tal como había solicitado la fiscalía.

Los fundamentos completos se darán a conocer el 11 de marzo, fecha desde la cual la decisión podrá ser apelada por el Ministerio Público Fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal. Será allí donde se determine si la nulidad del alegato, y por lo tanto la absolución general, queda firme o vuelve a discutirse.

DCQ