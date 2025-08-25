Juicio por Fútbol para Todos: la fiscalía pidió prisión e inhabilitación para Jorge Capitanich

El fiscal general Miguel Ángel Osorio solicitó una pena de ocho meses de prisión en suspenso y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena para el ex jefe de Gabinete y ex gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, al considerar que el dirigente incurrió en violación de los deberes de funcionario público, esto en el marco del juicio por el programa Fútbol para Todos.

La investigación apunta a presuntas irregularidades cometidas entre 2010 y 2015, período en el que la Jefatura de Gabinete administraba millonarios fondos públicos destinados a la AFA para garantizar la televisación gratuita de los partidos de Primera División. Según la acusación, el programa terminó generando un perjuicio al Estado superior a los 131 millones de pesos a través de contratos cuestionados, desvío de recursos y ausencia de auditorías.

En el caso de Capitanich, que ocupó la Jefatura de Gabinete en 2013 y 2014, la imputación es más leve que la de otros exfuncionarios. A diferencia de Aníbal Fernández, para quien se pidió tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua, al ex gobernador se lo acusa únicamente de incumplimiento de deberes, aunque la fiscalía remarcó que esa falta también implicó un grave descuido en la administración de fondos públicos.

La reacción del ex gobernador

Tras conocerse el alegato, Capitanich cuestionó duramente la acusación y calificó el pedido de la fiscalía como “infundado, inconsistente y conjetural”. “Después de diez años de proceso, fue decepcionante escuchar un alegato leído de principio a fin, práctica prohibida por el Código Procesal, y cargado de apreciaciones políticas más que jurídicas”, declaró.

El ex jefe de Gabinete sostuvo además que resulta “absurdo” responsabilizarlo por el destino de los fondos una vez transferidos a la AFA, al remarcar que el propio fiscal reconoció que “cuando los recursos llegaban a la Asociación, dejaban de ser dineros públicos”.

El juicio no solo alcanza a ex jefes de Gabinete. También están acusados ex dirigentes de la AFA, integrantes de Futbolistas Argentinos Agremiados y empresarios vinculados a contratos de sponsoreo. En su alegato, la fiscalía solicitó condenas de entre uno y tres años de prisión en suspenso para varios de ellos, y la absolución de otros exfuncionarios como Gabriel Mariotto, quien se desempeñaba como coordinador del programa.

Además, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) pidió que los acusados reintegren de manera solidaria el dinero desviado, actualizado a valores actuales, para que los fondos sean destinados al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) y a la AFA.

El Tribunal Oral Federal N.º 1, integrado por los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg, fijó la próxima audiencia para el 8 de septiembre, cuando será el turno de las defensas.