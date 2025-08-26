Capitanich defendió su gestión tras el pedido de condena: “Buscan ensuciar mi nombre con un alegato político”

El juicio por el programa Fútbol para Todos sumó la reacción de Jorge Capitanich, luego de que el fiscal Miguel Ángel Osorio solicitara para él una condena de ocho meses de prisión en suspenso y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner se expresó públicamente y rechazó de plano el alegato del Ministerio Público: “No vamos a adelantar nuestra respuesta al alegato del fiscal, que será materia de nuestra defensa en el momento oportuno. Pero podemos decir que el alegato fue inconsistente, infundado y conjetural: no se sostiene en las pruebas producidas durante el juicio”.

“Es absurdo responsabilizar a la Jefatura de Gabinete”

Capitanich hizo hincapié en la acusación sobre el manejo de los fondos girados a la AFA. “Incluso el propio fiscal reconoce que los fondos, una vez pagados a la AFA, dejaban de ser dineros públicos. Pretender que la Jefatura de Gabinete controlara su destino es absurdo: no tenía facultades ni posibilidad de hacerlo”, afirmó.

Juicio por Fútbol para Todos: la fiscalía pidió prisión e inhabilitación para Jorge Capitanich

En ese sentido, consideró que el planteo de la fiscalía carece de sustento legal. “Después de diez años de proceso, fue decepcionante escuchar un alegato leído de principio a fin, práctica prohibida por el Código Procesal, y cargado de apreciaciones políticas más que jurídicas. Lo único que buscan es mancillar mi nombre y ensuciar una política pública legítima como fue Fútbol para Todos, que democratizó el acceso al deporte y la cultura”, agregó.

El ex mandatario provincial cerró su declaración con un mensaje de confianza en el desenlace judicial: “Confío en que la verdad prevalecerá, como ocurrió siempre. Estoy a disposición de la justicia. Mi compromiso con la transparencia y con el pueblo está intacto”.

Finalmente, dejó una frase con la que buscó enmarcar políticamente el proceso en su contra: “Esto no es un alegato jurídico: es el inicio de la campaña política”.

El juicio continúa

El proceso por presuntas irregularidades en Fútbol para Todos apunta a supuestos desvíos de más de 131 millones de pesos entre 2010 y 2015. Además de Capitanich, están involucrados Aníbal Fernández, dirigentes de la AFA y representantes de Futbolistas Argentinos Agremiados. El Tribunal Oral Federal N.º 1, integrado por Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg, retomará las audiencias el 8 de septiembre, cuando será el turno de las defensas.