La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, se refirió a la vandalización de una estatua de la vicepresidenta Cristina Kirchner en Río Gallegos y pidió a los medios no construir "violencia simbólica" que después se traduce en "violencia real".

En su habitual conferencia de prensa de los jueves, la vocera de la Presidencia habló sobre el derribo de la efigie de la titular del Senado que fue inaugurada hace 11 días y que fue colocada juntos a esculturas de Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner y Mauricio Macri. Además, le achacó parte de la culpa a los mensajes en medios de comunicación y redes sociales contra la Vicepresidenta.

"No sólo repudiamos, y el Presidente ordenó la investigación de todo esto, si no también instamos a que no se construya en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la discusión social, esta estigmatización, esta persecución, esta violencia simbólica que después termina siendo violencia real contra la vicepresidencia, pero que también es contra las mujeres ejerciendo la política, contra las mujeres vehementes y fuertes, defendiendo sus ideas, y en ese sentido la vicepresidenta encarna como pocas a las mujeres que defienden sus ideales", dijo Cerruti.

La vocera subrayó además que no es casual que el ataque haya sido "contra una mujer, contra una mujer peronista, porque la historia nos demuestra que las mujeres peronistas, desde Eva Perón en adelante, han sido blanco del ensañamiento de la derecha en la Argentina".

Para Cerruti, la "violencia simbólica" es el plafón donde se generó el ensañamiento contra la estatua de CFK. "Entendemos que es una escalada, nos preocupa, al Presidente le preocupa, pero también nos preocupa que esto sea la consecuencia de la violencia simbólica generada previamente, tanto en los medios como las redes sociales contra la vicepresidenta. Instamos a tener una conversación pública y política que no tenga ese nivel de agresión y violencia", manifestó.

Alberto Fernández condenó a "los cultores del odio" que vandalizaron la estatua de Cristina

Cristina Kirchner recibió tres ataques distintos en marzo

La vandalización de la escultura se suma a otros dos ataques contra la Vicepresidenta en el mismo mes. El primero de ellos ocurrió el 10 de marzo, con las pedradas a su despacho en el Congreso mientras se debatía el acuerdo con el FMI.

Ese ataque profundizó la interna en el Frente de Todos: el presidente Alberto Fernández no repudió el ataque en público y solo le envió un mensaje privado a Cristina Kirchner, que no fue respondido, según blanqueó la propia Cerruti.

El segundo ocurrió este lunes 28 de marzo, cuando una pegatina de afiches apareció en la Ciudad de Buenos Aires. Los carteles ligaban a la vicepresidenta con el ruso Vladimir Putin y la llamaba "asesina".

Cerruti, al igual que Alberto Fernández, repudiaron la aparición de los afiches y la vandalización de la escultura. "El presidente y el gobierno nacional repudian terminantemente la utilización de una imagen de la vicepresidenta en carteles de vía pública con insultos y acusaciones. El presidente instruyó que se investigue inmediatamente para encontrar a los autores", escribió la vocera.

"Muchos se empeñan en dividirnos y recurren a las mayores bajezas. Lamento el daño que causan a personas de bien. Sepan que viéndolos actuar, solo me comprometen más con la unidad del Frente de Todos", escribió el Presidente sobre los afiches.

GI/ff