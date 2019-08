Gerardo Morales descartó las denuncias de fraude de Elisa Carrió: "El resultado estaba en manos del Gobierno"

Elisa Carrió reavivó esta semana las denuncias de un falso "Fraude K" en las elecciones que se desarrollaron el domingo 11 de agosto, y redobló la apuesta al vincular el narcotráfico como responsables de los "datos incorrectos". Uno de los referente de Cambiemos que salió a despegarse de la denuncia fue el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien aseguró que "no comparte" los dichos de la líder de la Coalición Cívica-ARI.

"Hay un resultado contundente en la provincia de Buenos Aires y están nuestros fiscales. No me sumo a agregarle falta de transparencia a un resultado cuya tutela estaba en manos del Gobierno, no me parece", explicó el mandatario provincial en diálogo con La Nación+.

En su cuenta de Twitter, Carrió había detallado que desde su espacio analizaban "los resultados y hay demasiados datos que son incorrectos y muchos son votos a Macri directamente suprimidos en el telegrama". El problema, según se explicó desde el Ministerio del Interior, se debe a errores en la carga del escrutinio provisorio que se corrigen en el definitivo, y que afectan a menos del 1% de las mesas. No obstante, Lilita insistió con la idea este miércoles 14 de agosto y sostuvo: "De modo tal que me da la impresión por gente que estuvo en el territorio, que el control narco en determinados sectores del norte y del conurbano es central. Así que en eso estamos trabajando. Cada vez estoy más segura de nuestra victoria en octubre".

Morales elogió además la conversación que mantuvo el presidente Mauricio Macri con Alberto Fernández: consideró que "estuvo muy bien" el mandatario ya que fue uno de los temas que planteó el radicalismo. Sin embargo, se mostró optimista de cara a los comicios del 27 de octubre próximo a pesar de los 15 puntos de ventaja que obtuvo el Frente de Todos: "Yo estoy convencido de que todavía hay posibilidades de que Macri gane la elección, más allá del resultado del domingo pero está claro que Alberto tiene un rol diferente y estuvo muy bien en constestar", afirmó.

Sin embargo, aclaró que "no creo que haya que esperar una reunión entre ambos" ya que "Alberto no es presidente todavía, nosotros no consideramos que lo sea, y en la elección de octubre cualquiera puede ganar, aunque él tenga más chances".

"Me parece que es el camino, la respuesta del contundente triunfo de Alberto Fernández y Cristina no era el mensaje del Presidente del lunes. Él mismo ha revisado su mensaje y es la primera vez que escucho a un presidente pedir disculpas, lo veo bien parado, habiendo ya evaluado el resultado que es contundente y nos lleva escuchar al pueblo y no echarle la culpa. Las medidas van en buena dirección", agregó.

Sobre las declaraciones de Alberto Fernández sobre la líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, a quien consideró una "presa política", Morales respondió: "No comparto esa posición. No es una presa política. Milagro Sala está presa por chorra".

