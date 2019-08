Para Elisa Carrió, el discurso de Mauricio Macri fue el de "un derrotado"

La muestras del descontento de Elisa Carrió por el resultado de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias se hicieron evidentes el mismo domingo 11 de agosto cuando tomó el micrófono en el búnker de Juntos por el Cambio después de que el presidente Mauricio Macri mandó a todos “a dormir”.

Un poco después de las diez de la noche y sin que se hubiera dado a conocer ningún dato oficial del escrutinio, Macri reconoció la derrota: "Hemos tenido una mala elección y eso nos obliga a redoblar los esfuerzos para que en octubre continuemos con el cambio". "Estamos acá. Dejando todo por nuestro querido país, duele que hoy no hayamos tenido todo el apoyo que queríamos, pero todos somos más responsables de que este país salga adelante así que a dormir y a empezar a trabajar desde mañana", agregó.

La diputada, a quien no le molesta desoír una orden y mostrar su rebeldía, decidió tomar el micrófono y dirigirse al grupo de militantes que ya se estaba retirando del predio de Costa Salguero: "La mayoría se siente más cómodo con autoritarios y faraones. Le pasó a Moisés cruzando el desierto que algunos del pueblo judío querían volver a Egipto. No vamos a volver a Egipto, vamos a ir a una Argentina republicana. Por sobrevivencia, para no ser Venezuela, Cuba o Rusia".

En el entorno de la diputada explicaron a PERFIL qué la movió a tomar el micrófono en el búnker: "Cree que el discurso de Macri fue el de un derrotado y que esta gente no sabe atravesar la adversidad. Por eso quiso hablar el domingo".

Según contaron a este medio fuentes cercanas a la legisladora, Carrió tenía la intención de salir a hablar antes que el jefe de Estado, pero que como el cronograma se había fijado de otra manera decidió "improvisar".

El lunes 12 de agosto, la dirigente de la Coalición Cívica hizo un llamado de atención a sus socios de campaña en las redes sociales. "Es importante que el Gobierno suba el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y otorgue una moratoria para las pymes", consignó en su Twitter.

La reacción de Macri no se hizo esperar: en una conferencia de prensa junto a su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto, anunció que instruyó al equipo económico que prepare medidas "para cuidar a los argentinos".

Este martes acercaron aún más sus posiciones. Ambos dirigentes mantuvieron un encuentro y Carrió se mostró confiada de que con las medidas que se implementen el oficialismo pueda cumplir la meta de alcanzar un triunfo en las elecciones generales: "Excelente reunión con Mauricio Macri. Compromiso y trabajo conjunto de correcciones políticas y económicas y la confianza de la victoria en octubre".

B.D.N./FeL