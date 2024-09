En la noche de este domingo 15 de septiembre, durante la presentación del Presupuesto 2025 en el Congreso, el presidente Javier Milei y el líder del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, protagonizaron un tenso cruce de chicanas iniciado por el mandatario, quien apuntó contra la bancada opositora.

"Los invito a volver por un minuto a despejar la X conmigo para entender de qué se trata...Ustedes pueden abstenerse porque suman con dificultad", lanzó el presidente libertario en un tramo de su presentación en el que hablaba de la relevancia del equilibrio fiscal.

"Andate", comenzaron a gritarle varios de los legisladores presentes en la Cámara baja del Congreso. Entre ellos estaba Martínez, quien chicaneó al presidente Milei por leer todo el discurso e irónicamente le pidió que no leyera.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Histórico desplome del rating mientras Javier Milei presentaba el Presupuesto 2025

Ante el pedido del diputado opositor, el jefe de Estado contestó: "Que yo lea o no, vos seguís sumando con dificultad, Martínez". En paralelo, dirigentes y funcionarios de La Libertad Avanza coreaban "La casta tiene miedo".

Ya finalizado el discurso del mandatario, durante el cual presentó de forma oficial el Presupuesto 2025, Martínez fue consultado al respecto y expresó: "Esperaba más. Me llamó mucho la atención que no se hable del crecimiento del PBI, de inflación, de la situación comercial de la argentina, del tipo de cambio promedio".

"La única referencia a las provincias las hizo con dos señales: 60 mil millones de dólares adicionales de ajuste y dijo algo que ni De la Rúa se animo, que es que si no hay recursos no hay piso de coparticipación", agregó el legislador de Unión por la Patria.

Martínez consideró que el discurso de Milei "ni siquiera fue solido desde lo macro" y que este se dio "sin ningún nivel de referencia a nada que tenga que ver con los argentinos y las argentinas". "Voy a discutir el presupuesto a fondo", anticipó el diputado nacional.

Sobre el cruce particular que tuvo con el jefe de Estado en el recinto, concluyó: "No le voy a responder. Le dije que hable sin leer. No puede decir nada sin leer. Después hay que buscar y meterlo adentro de algún buscador. Vi párrafos enteros que ya se habían dicho en otra oportunidad".

Histórico desplome del rating durante la presentación del Presupuesto 2025

Incluso sin el regreso de Susana Giménez a la televisión, postergado una semana a pedido del “triángulo de hierro”, la cadena nacional en la que Milei presentó el Presupuesto 2025 este domingo por la noche vivió un desplome histórico del rating televisivo, con una caída promedio de más de 10 puntos y apenas 5.000 personas conectadas al canal de Youtube de la Presidencia.

Eduardo Feinmann cruzó a Santiago Caputo por el bajo rating de Javier Milei: "La gente no quería escuchar al presidente"

A las 20hs, los canales de aire sumaban 15,9 puntos de rating. Telefe, El Trece, El Nueve, América, Televisión Pública, NETV y Bravo TV se desplomaron a las 21hs, cuando comenzó el discurso de Milei desde el Congreso. El número cayó rápidamente 10 puntos y llegó a tocar un piso histórico de 3,5 puntos, evidenció la cuenta de X especializada @realtime.

"El prime time del domingo toca el número más bajo por primera vez en el año", detallaron. De hecho, El Trece, El Nueve, América y la TV Pública bajaron a menos de 1 punto.

Tras la culminación de la cadena nacional, la televisión abierta comenzó a recuperar el encendido. "No queremos afectar el debut de Susana Giménez, pero no se podrá quejar porque le dejaremos un rating de 50 puntos", había bromeado una alta fuente de la Casa Rosada la semana pasada, divulgó la periodista acreditada Liliana Franco. Las críticas ahora se posarán sobre Santiago Caputo y Karina Milei, los responsables de la estrategia oficialista.

AS/ff