Germán Martínez: "El presupuesto expondrá la brutalidad del ajuste de Milei"

Germán Martínez sostuvo que Milei muestra como un éxito la política de “déficit cero”, pero es un logro que se construye a base de desfinanciar sectores cruciales para el desarrollo del país. Indicó que si bien LLA logró avances en el Congreso, hay un fortalecimiento de la articulación entre sectores opositores, que permitió frenar algunas medidas impulsadas por el oficialismo. Además, resaltó la coherencia que maneja Unión por la Patria en su posición respecto a las medidas de ajuste del Gobierno, y remarcó que lo principal es representar a la sociedad en su conjunto. “Tenemos que lograr una fuerte representación política de lo nuestro y dialogar con los otros para construir mayoría”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Germán Martínez es jefe de la bancada de diputados de Unión por la Patria y representante de la provincia de Santa Fe.

El peronismo, ayer, obtuvo una victoria contra el Gobierno con el bloqueo del DNU presidencial en relación a los fondos reservados para la SIDE. Sin embargo, el miércoles, el Congreso tuvo una derrota con respecto al veto presidencial de la reforma jubilatoria. Por esto lo recibimos con “A veces” de Mambrú.

Me gustaría un panorama político de los 10 meses de Javier Milei, el peronismo, el radicalismo, el PRO. Hacenos de analista.

Realmente me hiciste reír un poco porque no me acordaba de Mambrú, pero me vino bien.

Lo que percibo en este momento, principalmente desde el lugar donde me toca intentar contribuir, que es el Congreso, pero más especialmente la Cámara de Diputados, es que a medida que pasa el tiempo, independientemente de que La Libertad Avanza en algunos posicionamientos pueda tener algún triunfo, hay, entre todos los sectores de la oposición política, algunos con mayor nivel de intensidad y otros con menor, un crecimiento en los vínculos transversales que ha permitido, en más de una ocasión, construir mayorías.

La primera vez pasó cuando la Ley Bases volvió a comisión. La segunda vez para emplazar a las comisiones para que se trate la agenda previsional y la agenda de las universidades. Después para conseguir la media sanción de la ley previsional, la media sanción de los fondos para universidades, el rechazo al DNU de 105 millones de dólares para gastos reservados de las SIDE. Todo esto ha ido generando un mecanismo de comunicación y de articulación transversal que, a mi criterio, son muy importantes, porque más allá de la representación política que cada uno ejerce sobre sus votantes, también es imprescindible construir mayorías para que algunos posicionamientos puedan avanzar.

Al Gobierno lo veo buscando conservar y sostener algo más de un tercio del recinto en la Cámara de Diputados para poder tener la posibilidad de bloquear cualquier tipo de rechazo a los vetos del Presidente. Entonces, eso refleja que La Libertad Avanza, hoy, es la política económica de ajuste en modalidad de shock, con la medida de devaluación de diciembre, y todo lo que vino después. Es la Ley Bases, es el DNU 70/2023, que nosotros en la Cámara de Diputados no pudimos aprobar. Y, además, es un tercio del recinto para bloquear cualquier posibilidad de rechazar un veto del presidente.

Como dije el otro día, a mi criterio están, en términos parlamentarios, colgados del travesaño. Para poder resistir necesitaron sumar un puñado de radicales que cambiaron su voto, algunos del PRO, que habían estado ausentes y ahora estaban a favor, y algunos de las provincias que habían votado a favor y ahora se abstuvieron. Pero no me parece que ese sea un dispositivo que le pueda garantizar potencia legislativa ni en el corto ni en el mediano plazo.

Ahora, desde donde comenzó, con un puñado de diputados, a lograr tener un tercio. ¿Este es el techo de La Libertad Avanza y Milei? ¿O es el piso y puede seguir sumando?

Tenemos que ser realistas. No entró solamente con 30 y pico diputados y siete senadores, entró con el 56% de los votos. El principal blindaje que tuvo Milei en estos meses no fue el accionar legislativo, sino que fue el resultado de las elecciones del pasado noviembre. Y que, durante un gran tiempo, un sector de la oposición lo único que pensaba era cómo articulaba con Milei, más allá de cualquier posibilidad de articulación con nosotros que somos el principal bloque opositor.

En la medida en que Milei fue, como lo vengo diciendo desde junio, perdiendo apoyo, porque los que tenían seguridades ahora tienen dudas, los que tenían dudas ahora lo critican por abajo y los que lo criticaban por abajo ahora lo critican en voz alta. Mientras que él va perdiendo eso, un sector de la oposición que veía dónde pararse, no es nuestro caso, empezó a tener capacidad de articulación con nosotros y ahí empezó a modificarse la dinámica del Congreso.

Ahora, ¿puede seguir sumando? No lo tengo claro. Probablemente depende del tema. Yo tengo dudas sobre si esta misma conformación, ese tercio para evitar el rechazo al veto de la ley de jubilaciones, lo va a tener a la hora de encarar un posible veto de la ley de financiamiento de universidades. Porque es otra la composición también de los que están detrás de este tema. Cada tema merece un análisis específico. Si Milei cree que va a conseguir lo mismo en todos los escenarios… Tengo mis dudas al respecto, y creo que ahí es donde nosotros tenemos que trabajar.

La clave de Unión por la Patria es la coherencia en sus posicionamientos políticos. Desde el principio al final del debate de la Ley Bases estuvimos parados en el mismo lugar. Desde el principio al final de la ley de movilidad jubilatoria estuvimos parados en el mismo lugar. Desde el principio al final de la cuestión del financiamiento de las universidades estuvimos parados en el mismo lugar. Y ni bien salió el DNU de los 105 millones de dólares para gastos reservados de la SIDE, fuimos los primeros en decir que claramente había que rechazarlo y construimos una cantidad de acciones para poder rechazarlo. Entre otras cosas, la conformación de la Bicameral de Inteligencia en acuerdo con sectores del radicalismo. Entonces, nosotros tenemos claro dónde tenemos que estar parados. Representar a los que nos votaron y tratar de generar mejores puentes de comunicación con aquellos que no nos votaron pero se ven perjudicados por Milei.

Después tenemos un sector que también tiene claro que hacer, los libertarios seguro y el PRO, a veces todo. Después el resto de la Cámara ve qué tema, qué temperatura, qué situación de la sociedad y qué coyuntura, para inclinarse para un lugar y para el otro. Nosotros tenemos que tener la capacidad, la vocación y la inteligencia para articular esos apoyos en función de temas que claramente vayan en beneficio de los argentinos y de las argentinas.

Alejandro Gomel: En línea con lo que estás diciendo, Manuel Adorni está diciendo que se está analizando el veto al financiamiento universitario. No fue contundente esta vez.

Nunca lo escucho a Adorni y no sé cómo va a terminar todo esto, pero cada tema merece un análisis específico.

AG: Respecto a la visita de Javier Milei al Congreso, el domingo, ¿los 99 Diputados de Unión por la Patria van a tener una posición en común de asistir o no asistir? ¿O va a decidirlo cada diputado?

No. Lo vamos a terminar de pulir hoy, pero en principio vamos a ir con los integrantes de la Comisión de Presupuestos.

A mí el show no me gusta. Yo trato de hacer mi tarea política con la menor cantidad de estridencias posibles, y no me gustan las estridencias del Presidente, ni me gusta entrar en este juego de que a la estridencia se la responde con otra estridencia.

El debate del presupuesto es el debate más serio que va a tener el Congreso argentino en el último cuatrimestre del año. Y que, por lo tanto, necesita analizarse en profundidad. Si el Presidente quiere hacer un show, eso es un problema del presidente. Nosotros somos Cámara de Inicio, en la Cámara de Diputados, porque lo dice la Constitución Nacional, y tenemos que darle un tratamiento serio y sistemático, donde venga el ministro de Economía, donde venga el presidente del Banco Central, donde vengan los ministros a exponer, donde vengan los titulares de las empresas, donde podamos convocar a economistas a dar su mirada sobre el presupuesto y donde nosotros, los diputados y las diputadas que integramos la Comisión del Presupuesto pero cualquiera en general, porque así funcionan las comisiones del Congreso, puedan dar su mirada y que de ahí salga la resultante respecto al presupuesto para el año que viene.

Entonces, nosotros no nos prestamos a ningún show, claramente, no es nuestro estilo de hacer política, pero yo quiero trabajar con seriedad. Y eso también es escuchando al presidente, que realmente no entiendo por qué hace estas cosas. Hasta ayer no le encontraban el paraguas legal para hacer lo que quiere hacer el Gobierno.

Advierten que se perdieron 182 mil puestos de trabajo desde que Javier Milei es presidente

AG: Eso te iba a preguntar justamente. ¿Va a ser una comisión?

No. No es una asamblea legislativa, porque no hay motivaciones para una asamblea legislativa, ni está estipulado en ningún lugar de la Constitución. No es la Comisión del Presupuesto, porque sino podría haber venido a la Comisión del Presupuesto a explicar el presupuesto sin ningún tipo de problema. Es un acto del Presidente en el recinto de la Cámara de Diputados.

Así y todo, yo creo que lo que nos corresponde a nosotros, al menos con el grupo de diputados y diputadas que integran la Comisión del Presupuesto, es escuchar atentamente y después hacer lo que tengamos que hacer, que es diseñar el mejor presupuesto que le sirva a los argentinos, a los argentinos.

Claudio Mardones: Esta semana cerró, por una parte, con el veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria, que finalmente quedó blindado al menos por un año, en víspera de esta puesta en escena del domingo. Quedó planteada la foto de la sanción de la ley de financiamiento universitario, tal como decía Alejandro Gomel, el vocero presidencial Manuel Adorni, no aseguró que lo vayan a vetar. Desde su punto de vista y de su experiencia legislativa, ¿no cree que este domingo, quizás, el Presidente trate de tomar alguno de esos guantes? Porque, de un modo u otro, parte de la discusión previsional como la discusión de financiamiento universitario, ahora va a entrar en la discusión presupuestaria. ¿Cree que el momento de la discusión presupuestaria puede terminar de canalizar parte de estas pulseadas políticas tan fuertes entre el Congreso y el Poder Ejecutivo?

Sí, dependerá de cómo lo encaré el Presidente de la Nación. No solamente lo del domingo.

A mí me cuesta ponerme en el lugar de ustedes, aunque entiendo el esfuerzo que hacen porque es su laburo, de intentar proyectar en algún lugar qué es lo que puede llegar a decir el Presidente. A mí me cuesta mucho, y me ponen en un rol de comentarista que, vos que me conocés, no me gusta.

Lo que sí creo es que el estilo del tratamiento del presupuesto lo pone el oficialismo. Si el oficialismo quiere, viene Caputo o no viene, viene el presidente del Banco Central o no viene, vienen los ministros o no vienen. Entonces, la profundidad del debate de la ley del presupuesto, es que el ritmo lo fija el bloque oficialista. Y creo que ahí nuestra tarea es justamente condicionar este ritmo y esta intensidad, para que lo hagamos con la mayor profundidad posible. Tratando de que quede bien en claro esto.

Ayer estuve en una reunión de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, y decía que ahora viene el presupuesto para el año 2025, pero ¿vamos a evaluar qué es lo que hicieron con el presupuesto del 2023 prorrogado para el 2024? ¿Sabes la cantidad de partidas que están con crédito vigente y con ejecución cero?

CM: ¿Cuántas?

No, no puedo contarlo, pero ayer lo repasé.

El programa de parques industriales, ejecución cero. Programa de desarrollo de proveedores, ejecución cero. Fondo Nacional para el Desarrollo Productivo, FONDEP, que era la que básicamente ayudaba a subsidiar tasa de crédito, ejecución cero. Programa plurianual de financiamiento de la ciencia y la técnica en las provincias, ejecución cero. Cero pesos de ejecución. Entonces, cuando uno se mete en el presupuesto y lo hace como hay que hacer, con mucha profundidad, muchos detalles y mucho análisis, no solamente nos va a permitir proyectar el año 2025, sino que nos va a permitir exponer ante la sociedad la brutalidad del ajuste de Milei.

Porque toda esa ejecución cero de partidas es lo que él después muestra como un éxito diciendo que tiene déficit cero. Entonces, en realidad, ese falso déficit cero se construye, y lo aplico a lo industrial que es donde estuve ayer, sin crédito para la industria, sin parques industriales, sin financiamiento de la educación técnica, sin financiamiento de la ciencia y la técnica en las provincias y sin desarrollo de proveedores. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que hacer.

Estamos en un problema, y especialmente ahora le hablo a Jorge, donde cuesta muchísimo que los argentinos podamos ver el todo. Terminamos obnubilados por las partes, algunas partes más trascendentes y otras menos. Pero la gran tarea que tenemos que hacer, y yo creo que en la Cámara de Diputados lo intentamos, en el Senado también, por eso algunos logros en términos parlamentarios, es tratar de atar una cosa con la otra. No se puede hablar entre comillas de déficit cero si del otro lado no le mostramos cómo se construye o cómo se intenta construir ese déficit y qué es lo que se recorta.

Entre otras cosas, un punto y medio del producto en materia de jubilaciones. Entre otras cosas, hay una caída fenomenal del financiamiento universitario con un recorte que nunca se vio en la obra pública. Con una reducción de enero a agosto del 14% en términos reales de la transferencia por coparticipación a las provincias. Con una reducción del 65% en términos reales de las transferencias no automáticas a las provincias. Entre ello, con la caja de jubilaciones en crisis en las 13 provincias que tienen cajas de jubilaciones no transferidas en la nación. Una es la provincia de Santa Fe, donde el gobernador se sube a la ola de Milei y promueve una reforma previsional que terminó, ayer, con represión en la puerta de la Legislatura y en una votación que hoy está todo el mundo cuestionando.

Entonces, hay que tratar de utilizar el debate del presupuesto para discutir el modelo de país y la política económica, y ese es el lugar donde queremos estar.

CM: Hay otro tema que también se va a cruzar a partir de este 15 de septiembre. Viene el debate del presupuesto, queda saber qué va a pasar con el financiamiento universitario, pero el Senado mandó de vuelta la boleta única de papel. En su provincia ya han vivido la experiencia de la boleta. ¿Creen que hay tiempo para que pueda llevarse adelante este debate antes de que el debate implique que no se puede aplicar la boleta el año que viene? ¿Y para qué se preparan con esta devolución en revisión que viene del Senado?

Mirá, lo que salió de la Cámara de Diputados, nosotros votamos en contra. Fue un estilo de implementación de la boleta única de papel al estilo Córdoba, y lo que vuelve ahora del Senado a la Cámara de Diputados es una boleta única de papel al estilo Mendoza.

El estilo santafesino es distinto y peor que esos dos. Se trata de una boleta por cada una de las categorías. O sea, una boleta para gobernador, una para senadores y otra para diputados.

Ayer no fue claro lo que se aprobó en el recinto. Hasta el último momento ni siquiera sabía que era lo que se iba a aprobar. Y me parece que tiene muchísimas críticas en lo técnico. Vamos a ver cómo viene, qué es lo que viene y ahí daremos el debate en el Senado sabiendo que es un trámite binario. Se insiste en lo que plantea la Cámara de Diputados o se insiste en lo que aprobó el Senado. Eso es lo que tiene que hacer ahora la Cámara de Diputados.

Cuando nosotros empezamos a decir que queríamos rechazar el DNU de los 100 millones de pesos para gastos reservados de la SIDE, pocos creían que era posible. Y creo que ayer fue un enorme gesto de salud institucional que, además de lo que se había logrado en la Cámara de Diputados, se logre el Senado de la Nación. Y, además, ahora empodera la Bicameral de Inteligencia para que pueda hacer un seguimiento profundo de todo lo que es la ejecución presupuestaria vinculado a los servicios de inteligencia.

Así que creo que hay que mirar muy de cerca, porque ahí hay un freno muy importante que le puso el Congreso a este nuevo esquema de poder oscuro con estos Santiagos Caputo que andan dando vuelta, estos personajes que nadie conoce y dicen ser los nuevos Rasputín de la política, con estos comentarios como lo que hizo el propio Joaquín Morales Solá en alguna editorial del Diario La Nación vinculando los gastos reservados con los condicionamientos a la libertad de expresión y de prensa. Entonces me parece que ahí hay que mirar también otro escenario donde el Congreso tuvo una actitud sumamente madura.

Aprovechando tu consistencia, utilizaste repetidamente la palabra articular, decías que había los polos y un sector en el centro que, dependiendo qué situación, votaban en un sentido o en el otro y que el gran desafío de Unión por la Patria era tratar de articular con esos sectores del centro para construir una mayoría. En esa tarea de articulación, el protagonismo de Cristina Kirchner, su emergencia pública a través de conferencias y textos en Twitter, ¿construye o destruye? ¿Qué aporte tiene ella para hacer?

Aporta, siempre aporta.

La tarea de los bloques parlamentarios es doble. Primero, representar a los que nos votaron, y yo digo que este es un tiempo donde podemos hacer una cosa distinta, pero lo que no podemos hacer nunca es dejar que nuestras conductas sean guiadas por el compromiso del contrato electoral que hicimos en octubre y noviembre del año pasado. Dicho de otra manera, todo aquello que no haya estado en nuestra propuesta electoral, debe ser rechazado. Y ahí, Cristina fue un rol fundamental, Sergio Massa fue un rol fundamental, nuestros gobernadores fueron fundamentales, y las caras más visibles del proceso electoral que vivimos el año pasado.

En segundo lugar, en la construcción de mayoría vamos con nuestras identidades, nuestras ideas y nuestras búsquedas, porque no pensamos todos lo mismo dentro del peronismo, pero ahí, inclusive desde nuestras cosas que todavía tenemos que resolver, vamos y entramos en diálogos con ellos. Y esos otros también tienen sus dificultades. A veces el bloque de Pichetto vota separado, a veces el bloque del PRO, fíjate en el Senado cuando fue la ley de jubilaciones, vota distinto, varias veces los radicales votan separados en la Cámara de Diputados, y los bloques provinciales también.

Nosotros tenemos que lograr las dos cosas, la fuerte representación política de lo nuestro, donde la unidad de nuestros 99 diputados y nuestros 33 senadores es fundamental, donde nuestros liderazgos internos también sirven un montón y la referencia interna sirve un montón. Y después, está la otra instancia donde dialogamos con los otros para construir mayoría y en eso, te aseguro que, los posicionamientos que tienen nuestros referentes, y la incluyo a Cristina, ayudan, colaboran y suman.

Lo que tenemos que hacer nosotros es ponerle a la negociación política nuestro estilo, nuestra impronta y nuestra aplicación a cada coyuntura y a cada tema específico.

