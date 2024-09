Daniel Bensusán: "La presentación del presupuesto es un show más de Milei"

El abogado Daniel Bensusán reconoció que hay que modernizar el sistema electoral pero consideró “una locura” su aplicación en la Provincia de Buenos Aires: “Con la Boleta única de Papel estamos modificando un sistema electoral argentino que funciona y no tiene fraudes”. Por otro lado, sostuvo que el Ejecutivo ya gastó el 85% de las partidas reservadas para el área de inteligencia: “Hicieron bolsa en 15 días un presupuesto para todo el año”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1),

Daniel Bensusán es senador nacional de La Pampa por Unión por la Patria y abogado.

Alejandro Gomel (AG): Hubo sorpresa cuando se habilitó en el Senado finalmente que se rechace el DNU de fondos reservados para la SIDE. ¿Cómo fue esa negociación y cómo se llegó a esto?

Fue una sesión importante, nosotros la veníamos pidiendo desde la semana pasada. Más allá del DNU, que ahora vamos a charlar, el tema más importante fue que se aprobó el financiamiento en el 2024 para las universidades nacionales, la recomposición salarial docente y no docente universitarios, y el aumento en el monto y la cantidad de becas para los estudiantes.

Esto es algo necesario que se venía pidiendo en todo el ámbito universitario y que el Gobierno no le había otorgado el presupuesto que necesitaba para funcionar durante todo este año. Fue por una amplia mayoría que se aprobó. Ojalá el Presidente no cumpla su promesa de vetarlo porque realmente estaría castigando a otro sector más de la sociedad que necesita este presupuesto para funcionar y para seguir enseñando a los estudiantes.

Senado: aprueban Boleta Única y financiamiento universitario, tajante rechazo al DNU de fondos a la SIDE

Ya quedó demostrado la importancia cuando en abril la sociedad marchó de manera genuina y espontánea. Creo que eso fue muy importante y ojalá se mantenga, porque esto es hasta el 2024, ya veremos el domingo cuando el Presidente anuncie a la noche el presupuesto. En ese sentido, también nos comprometemos a pelear para garantizar el presupuesto del 2025 para las universidades.

AG: ¿Le llegó la invitación para el domingo?

Sí, me llegó pero voy a estar en La Pampa, no voy a estar presente. En realidad, la presentación del presupuesto es un show más de Milei, una puesta en escena. Porque en definitiva, lo que corresponde es que venga el secretario de Hacienda a exponer el presupuesto y que responda las preguntas que hagan los diputados de la comisión.

AG: ¿El no estar presente es una decisión del bloque o es una decisión que va a tomar cada senador?

No, después cada senador verá si va o no va. Es más un show para la televisión que otra cosa. En definitiva, ese presupuesto que mande, después será debatido, tanto en Diputados como en el Senado, y lo que necesitamos es información concreta de cada una de las partidas y de los recursos. Todo eso se discute cara a cara con los funcionarios de Hacienda.

Jubilaciones: la oposición no pudo frenar el veto presidencial y quedó rechazada la ley

Elizabeth Peger (EP): Ustedes decidieron ayer avanzar con el polémico DNU, después de que el Gobierno había ofrecido una especie de sesión muy especial, en la que supuestamente Bullrich, el titular del SIDE y Luis Petri iban a explicar en qué se iban a gastar esos supuestos 100 mil millones en gastos reservados. ¿Por qué tomaron esta decisión? ¿Descolocaron de alguna manera el Gobierno? Incluso ayer Victoria Villarruel se levantó de la sesión y no siguió presidiéndola después de que se impuso la postura de Unión por la Paz y del radicalismo, que decidieron tratarla, pese a que no estaba incluida en el temario.

Los DNU, como son de urgencia, rápidamente la ley establece que lo tiene que analizar la Comisión Bicameral de DNU, que integran diputados y senadores. Como eso no sucedió, Diputados hace unos días rechazó el DNU y, obviamente, esa media sanción vino al Senado para analizar si se ratificaba o rechazaba el decreto.

Lo que pidió el Gobierno es una sesión secreta para que vayan Bullrich, Petri y el encargado de la SIDE. En realidad la sesión no tiene que ser secreta porque es pública lo del DNU. Vale decir que ellos ya se gastaron 85 mil millones de los 100 mil millones. O sea, hicieron bolsa en 15 días un presupuesto para todo el año.

Tendrían que ir a la Comisión Bicameral de Inteligencia, pedir una reunión secreta con los integrantes de esa comisión y ahí decir, bueno, a ver, los 100 mil millones de pesos la SIDE lo va a gastar en esto, esto y esto. Eso sí se podría hacer. Ahora, pedir una sesión secreta en el Senado no corresponde.

Patricia Bullrich, junto a Luis Petri y Sergio Neiffert , pidieron una reunión secreta para tratar los fondos reservados para la SIDE.

Primero porque en Diputados ya fue pública, se trató el rechazo y nosotros no tenemos que dar la espalda a la sociedad en un tema como este. Después, si ellos quieren ir a justificar cómo lo gastaron, tendrán que ir a la Bicameral de Inteligencia y ahí que den la explicaciones del caso. Pero el tratamiento del DNU tiene que ser por una sesión pública.

Justamente ayer fue una sesión pública y fue ampliamente rechazado el DNU, salvo por 10 ó 12 senadores que votaron por su aprobación. El resto, creo que casi 50, lo rechazamos. Además, tendrán que dar cuentas porque no puede ser que ayer discutimos el presupuesto universitario y hace unos días Milei vetó un aumento para los jubilados pero quiere darle 100 mil millones de pesos a la SIDE.

Es darle fondos otra vez a los sótanos de la democracia, para que hagan espionaje, para que hagan operaciones a la gente de la sociedad civil, a la política y a los periodistas. Ya estamos acostumbrados a dónde van esos fondos.

Las posibles modificaciones a la Ley de DNU

EP: Hay un tema que lo venimos conversando con otros legisladores en los últimos días: El Gobierno plantea una especie de escudo parlamentario, el cual le permitió ratificar el veto al aumento jubilatorio. A su vez, avanza con decretos de necesidad y urgencia en temas sensibles. En ese sentido, algunos legisladores plantean la necesidad de reformular la ley de DNU de manera de limitar su alcance. ¿Qué piensa de esto?

Estoy totalmente de acuerdo con modificar la ley de DNU. En realidad, la competencia para las DNU está limitada, el que se extralimita es el Presidente. No puede ser que necesites el rechazo de ambas cámaras para dejar sin efecto un DNU. Fijate que el DNU 70/23, que desreguló toda la economía, todavía está vigente. Porque en el Senado nosotros lo rechazamos, pero en Diputados todavía no juntaron la mayoría necesaria para rechazarlo, y eso está vigente todavía.

Bueno, lo del DNU de los fondos de la SIDE fue bastante rápido, pero fijate que ya se lo gastaron. O sea, también llegamos tarde porque, hasta que se rechace el DNU, está vigente. Entonces, ya se gastaron esos 85 mil millones de pesos y, más allá de decir en qué lo usaron o no, fueron gastados “legalmente”.

DNU de fondos a la SIDE: "Los radicales se dieron vuelta", pero esta vez en contra de Milei

Claudio Mardones (CM): Hay acá un interrogante que queda sobrevolando desde hoy, ¿qué va a pasar con esos fondos? Porque el decreto rige hasta su anulación. Por un lado, en la Casa Rosada dicen que solamente se ejecutó el 5%, aunque aparece en la afectación el 85%. En el caso de que se haya utilizado buena parte de esos fondos, ¿cuáles son los procedimientos? Incluso el titular del bloque en la Cámara Baja, Germán Martínez, advirtió, durante la sesión del 21 de agosto, que las autoridades del aparato de inteligencia tenían que tener muy presentes que, si el DNU era rechazado por las dos cámaras del Congreso y habían gastado gran parte del dinero, iban a tener que afrontar consecuencias penales. ¿Es así?

Obviamente que primero van a tener que, si así lo decide la Bicameral de Inteligencia que preside el senador Martín Lousteau, llamar a los responsables de la SIDE y preguntar en qué se gastaron estos fondos. De esta manera, deberán justificar la rapidez y velocidad con que se lo gastaron.

Si se lo gastaron en cuestiones que no son de inteligencia o que no son relativos a la seguridad exterior e interior de la Argentina, ahí van a tener que dar cuenta a dónde fueron y quién dio la orden de gastarlos. Esa es una responsabilidad de los funcionarios públicos.

El senador consideró que la presentación del presupuesto para el año próximo es una puesta en escena de Javier Milei.

Yo hubiera avanzado no solo rechazando el DNU, sino decretando la nulidad. Es decir, que se retrotraiga todos los gastos que fueron irrogándose durante este tiempo mientras estuvo vigente. Pero bueno, se logró esto. Lo que tienen que hacer el lunes es estar citando a los encargados de la SIDE para que vayan a rendir cuenta de los 100 mil millones de pesos.

Deberán decir cuánto se gastaron y lo que no se gastaron deberá ser devuelto a rentas generales del Gobierno nacional. Mientras que lo que se gastaron deberán justificarlo y tendrá que ser para cuestiones de seguridad interior y exterior de la Argentina. Si no lo hicieron así, ahí sí tendrán las responsabilidades penales correspondientes por haber malversado fondos del Estado en cuestiones que no eran de su competencia.

La polémica alrededor de la reforma electoral

CM: Hubo cambios introducidos en la Boleta Única de Papel, que su bloque votó en contra y ahora vuelve a Diputados. ¿Cómo ve su bloque la posibilidad de aplicar esta versión modificada de la Boleta Única de Papel, utilizando el método de Mendoza? ¿Evalúan que hay posibilidades reales de aplicar este instrumento electoral?

Para mí esas modificaciones a la Boleta Única de Papel son impracticables en jurisdicciones como la Provincia de Buenos Aires, donde cada dos años se eligen 35 diputados y diputadas. En cambio, en Córdoba o en Santa Fe se eligen 10 aproximadamente. Estamos hablando de cargos nacionales, ¿no?

Supongamos 2027, que se eligen presidente, senadores nacionales, diputados nacionales y representantes de la Mercosur. Es decir, cuatro categorías. En la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, hay pilas de partidos inscriptos habilitados para presentar candidatos a cargos nacionales. Entonces, ¿dónde está la transparencia y que va a mejorar la información de quiénes son los candidatos para el electorado? Mentira, al contrario.

Porque en la boleta van a aparecer únicamente los nombres de los cinco primeros y la foto de los dos primeros. El resto lo tenés que ir a buscar a fichas que teóricamente van a estar pegadas en el cuarto oscuro. Una locura. Yo no me imagino una persona entrando con un boletón de un metro por un metro y empezando a recorrer las paredes del cuarto oscuro a ver cuáles son el resto de los candidatos que estarían votando en una u otra categoría.

El Senado votó con cambios la Boleta Única de Papel, pese a la negativa del bloque de Unión por la Patria.

Entonces, estamos modificando un sistema electoral argentino que funciona, que no ha tenido denuncia de fraude jamás desde 1983. Además, ha garantizado la alternancia presidencial. De hecho, Macri ganó en el 2015 siendo oposición con dos puntos de ventaja. Incluso Milei ganó el año pasado sin tener ninguna estructura partidaria en todo el país. ¿Dónde está el fraude?, ¿cuál es el mal funcionamiento del actual sistema electoral?

Hay provincias, dentro de las autonomías de las provincias, que tienen otro sistema como Ley de Lemas y demás que son más complejos, pero eso es otra discusión en cada una de las provincias. Ayer discutimos las elecciones para cargos nacionales únicamente.

Además, el Gobierno nacional quiere poner en discusión un tema que a la sociedad hoy no le es de vital importancia. Quiere cambiar el eje de la discusión. De acuerdo a lo que informó la Justicia Electoral, si la nueva modificación al sistema no se aprueba en los próximos días, ya sería materialmente imposible de practicar el año que viene por todos los plazos del cronograma electoral y demás.

Necesaria para revitalizar la democracia

Fue una irresponsabilidad, no se discutió y entre gallos y medianoche aparecieron las modificaciones del Gobierno nacional. Además, no se discutieron en comisión. Cuando fueron los funcionarios nacionales, escondieron un borrador que tenían solamente algunos senadores, el resto no los teníamos. En ese momento, entraron a balbucear sin saber qué decir tanto Rolandi como Catalán, que son los representantes de Milei en el Congreso cuando se trata algún tipo de ley de esta envergadura.

En realidad, a principios de año hablaban directamente de eliminar las PASO y hubo senadores que pasaron de firmar un dictamen de Boleta única de Papel con el sistema Santa Fe que es por categoría en boletas diferentes (y de última es más razonable) a esto en donde le sacaron el tilde de poder votar con boleta completa.

Y eso último también complejiza el escrutinio en la mesa, porque tenés boletones con 10 cruces. Yo no sé cómo van a hacer las autoridades de mesa y los fiscales para contabilizar semejante enchastre en una boleta. No es que estamos en contra de actualizar o modernizar el sistema electoral argentino, que funciona correctamente, pero no de esta manera.

