Álvaro González: "Con veto y DNU no hay Parlamento"

El ex vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Álvaro González, criticó el uso excesivo de DNU por el Gobierno, advirtió que “puede debilitar la democracia" y propuso una discusión sobre la normativa vigente. “El veto no puede ser la norma”, reflexionó. A su vez, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), consideró que la presentación del presupuesto para el año que viene a cargo de Milei “va a ser más una puesta en escena que un acto formal”.

Álvaro González es diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, con mandato hasta 2027, consejero de la Magistratura de la Nación. Tras la renuncia de Maximiliano Guerra, continuará formando parte de la Cámara, ya que asumirá como suplente. Fue vicepresidente primero de la Cámara de Diputados en el año 2019 a 2020, secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad en el 2011 y legislador porteño en el 2003.

Usted fue el único diputado del PRO que cambió su voto y rechazó el veto a la ley jubilatoria. ¿Por qué modificó su postura de hace tres meses?

Para poner en contexto de cómo fueron los hechos o cómo se fueron dando las posiciones, en la primera votación yo perdí la discusión interna dentro del bloque, en donde hubo una posición mayoritaria en apoyar al Gobierno en el veto a la ley jubilatoria. Bueno, yo voté con el bloque negándonos al aumento de los jubilados.

¿Qué pasó después? Hubo 40 días donde el Gobierno hubiera podido haber ejercicio un veto parcial en aquellas cosas que generaban un mayor gasto, que en definitiva eran la transferencia de las cajas de jubilaciones deficitarias y toda una serie de cuestiones que le fueron agregando a la ley.

Pero en realidad el objetivo primigenio de la ley fue enganchar al haber jubilatorio ese 8% que había quedado descalzado de enero. Bueno, el Gobierno decidió vetar toda la ley, con lo cual ese 8% no va a estar en el bolsillo de los jubilados. En esta circunstancia yo hablé con el presidente del bloque, Cristian Ritondo, y le expresé que hasta acá llegaba, para mí esto era un límite.

La vez pasada yo voté en contra con disciplina partidaria, pero en esta instancia me parece que ya está, el Gobierno hubiera podido tener alternativas para resolver esta situación. Porque la cuestión del déficit fiscal, había una discusión en cuanto al monto. Entonces, con un veto parcial, ese 8% costaba 0,4 del PBI. Incluso hablan de que hay superávit fiscal. O sea que sobra la plata, así que me parece un acto de estricta justicia. Por tanto, voté con absoluta convicción que había que tener un gesto hacia los jubilados, ese fue el motivo de mi cambio de posición.

Le voy a contar porqué nosotros lo estamos llamando. Usted parece una especie de significante del magma que es hoy el sistema político argentino. Porque nos encontramos con radicales haciendo lo inverso a lo que usted hizo y hay toda una discusión respecto de la identidad dentro del radicalismo, Además, también hay una especie de Big Bang en Juntos por el Cambio y problemas de identidad también dentro del PRO. ¿Cómo vive este proceso en el cual usted se siente a veces más lejos de los integrantes de su partido y más cerca de los integrantes de otro?

Bueno, cuando uno hace un poquito de historia no tan lejos, vemos que Milei ganó las elecciones, lo que significa que ganó alguien que no tiene partido político. O sea, la gente votó a una persona, no a un partido político. En la segunda vuelta, Milei fue conjuntamente con Patricia Bullrich y nosotros estamos del lado del cambio por eso apoyamos esa fórmula.

Ahora, a partir de ahí, veo que el Gobierno se radicaliza y dogmatiza situaciones en las que podemos acompañar porque todos creemos que el déficit fiscal no es bueno en una economía. Pero dogmatizar algo contra los que menos tienen, no me parece que sea la mejor política.

De todas maneras, es cierto lo que usted dice, Juntos por el Cambio no existe como tal, el radicalismo volvió a ser el radicalismo y la Coalición Cívica volvió a ser la Coalición Cívica. Hay algunos bloques, como el de Encuentro Federal que preside Miguel Pichetto, es otro desprendimiento de lo que fue Juntos por el Cambio.

Y estamos los del PRO que, como en cualquier partido político, no todos pensamos igual. Yo, en ese sentido, intento desdramatizar. Lo que hay que hacer es trabajar para que tus ideas dentro de tu partido sean las que triunfan. A veces me toca ganar, a veces me toca perder.

Cuando me ha tocado perder, y en función de la disciplina partidaria, que es lo que te contaba de la primera votación, voté con el bloque. En ese momento le dije al presidente del bloque hasta acá llego, este es mi límite. Bueno, yo tenía la esperanza de que el Gobierno decidiera, en función de lo que están viviendo los jubilados, que ganan por 250 mil pesos, tener algún gesto con ellos.

Claudio Mardones (CM): Hubo un antecedente que quedó plasmado, especialmente cuando usted también fue a dar quórum. Me refiero a una de las pulseadas de agosto: la votación en Diputados del decreto 656 que hoy no va a ser tratado en el Senado. Por eso quería preguntarle, ¿qué ve ahí? ¿Qué otra vez el radicalismo está abriendo posibilidades de negociación? ¿Qué lectura hace?

Es llamativo que no se trate hoy en el Senado, ¿no? La lectura es que el Gobierno, de llamar rata o lacra y no sé cuántas cosas más el Congreso, hoy se ocupa del Congreso y pareciera ser que mal no les va con algunos sectores.

Es cierto también que bajé a dar quórum porque me parecía un absoluto disparate disponer de 100 millones de dólares por un DNU. Un DNU que necesitaba la validación del Congreso, lo hubieran podido hacer básicamente con un decreto reservado o con una reasignación presupuestaria. Sino pareciera que el sistema democrático argentino se está transformando en puro DNU y veto.

Hubo disturbios en el Congreso por votación del veto a la ley jubilatoria.

Entonces, con ese sistema no tenemos más Congreso. Porque sino yo gobierno por DNU y después me aseguro de tener el tercio para evitar el veto, con lo cual evito las leyes. Es un tema que hay que mirar, yo alerto que no es un tema que se pueda extender en el tiempo. Una o dos veces te puede servir pero no puede ser que sea la norma.

La alta expectativa en torno al presupuesto 2025

CM: Algunos creen que es una es una especie de escudo legislativo como el que dijo Patricia Bullrich que estaban construyendo en las reuniones de la Casa Rosada. Usted es un profundo conocedor de la ley de administración financiera y se acerca una fecha muy importante para esa ley y también para la Constitución: la presentación del presupuesto 2025. Un presupuesto con un gobierno nacional que no puede volver a prorrogar, teniendo en cuenta que Milei gobierna con la prórroga del último presupuesto que tuvo Alberto Fernández. Hasta ahora, por lo que sabemos, es una reunión de la Comisión de Presupuestos ampliada a todos los miembros de la Cámara, pero todavía no se ha formalizado la invitación. ¿Usted va a ir y qué espera que haga su bloque?

Cuándo me llegue la invitación, veré. Porque no estoy en la Comisión de Presupuestos, por lo cual no participo de esa comisión. De todas maneras, que el Presidente lleve el presupuesto el domingo a las 9 de la noche, me suena más a un acto político que a un acto de sana administración. Más allá que el Presidente tiene todo el derecho del mundo a explicar cómo se conformó ese presupuesto.

Milei dice que lo está haciendo con una base inversa a lo que fueron los distintos presupuestos, a pesar de que este año él gobernó con un presupuesto prorrogado de Alberto Fernández. Acuérdense que el año pasado él le pidió al entonces ministro Massa que retirara el presupuesto cuando fue enviado en septiembre del año pasado.

Cuándo gobernás con un presupuesto prorrogado, tenés una enorme discrecionalidad en el manejo de las partidas de los mayores ingresos. Eso lo maneja el jefe de Gabinete a sola firma. Me parece que ahora es sano que exista un proyecto de presupuesto. Pero lo del domingo a la noche va a ser más una puesta en escena que un acto formal de entrega del presupuesto.

Es que normalmente el presupuesto ingresa como proyecto de ley al Congreso, eso va a la Comisión de Presupuestos, allí empieza el tratamiento y ahí empiezan a venir todos los funcionarios que vienen a explicarlo. Ahora Milei decidió otra cosa.

Elizabeth Peger (EP): Patricia Bullrich hablaba de un escudo legislativo que ayer se patentizó con la ratificación del veto de estos 87 diputados. ¿Esto puede volver a pasar? ¿Llegó para instalarse y ser la herramienta del Gobierno para garantizar el veto a cualquier otra cosa? Por ejemplo, hoy el Senado sesionará por el financiamiento en las universidades. ¿Puede pasar lo mismo?

No creo que estas cuestiones sean dogmáticas. Creo que la dinámica parlamentaria hace que a veces juntes el número para un lado y a veces lo juntes para el otro. Al respecto del escudo parlamentario, me parece que no es una guerra en el Parlamento. Allí se discute, hay distintas ideas y distintos sectores expresados.

Tuit de Milei celebrando el rechazo a la modificación de los haberes para los jubilados

Ninguno de los 257 diputados aterrizó en un plazo volador en el Parlamento, todos y cada uno de los que estamos ahí, participamos de alguna lista y por eso estamos sentados ahí. Entonces, plantearlo en términos de escudo me parece un poco fuerte la palabra.

Estamos permanentemente buscando altisonancia en las definiciones cuando, en realidad, el Gobierno tiene todo el derecho del mundo a tratar de juntar todos los votos posibles para tratar de que los vetos le queden firmes.

Ahora me parece que con veto y DNU no hay Parlamento, porque el Parlamento parece que desapareció. Entonces, juntás un número que te alcanza para sostener el veto y podés decir que, a partir de ahora, todo lo que no creás que merece ser tomado como una ley del Parlamento merece ser vetado.

EP: En ese sentido, hace un ratito conversábamos con el diputado Yacobitti y él planteaba la necesidad de trabajar en un cambio en la reglamentación de la Ley de DNU para que justamente no se termine salteando la voluntad del Congreso. ¿Qué opina?

Bueno, ahí hay una modificación en la Ley de los DNU, que fue creada con la Constitución del 94. Y tenía una ley reglamentaria que fue modificada para 26122 a instancia de Cristina Kirchner. Entonces, ahí lo que se cambió es que si no tenés el doble conforme, o sea, el rechazo de Diputados y Senado, el DNU sigue vigente.

Yo creo que es un tema que también hay que poner sobre la mesa, sobre todo la discusión de si es el mejor sistema. Porque si con una minoría (porque es un tercio de la Cámara) alcanza para que todos los DNU queden vigentes por el tema de que no va a conseguir la insistencia, es peligroso. Entonces, habrá que estudiar en su momento, si hay alguien lo propone, la modificación de la 26122. De todas maneras, creo que ya hay algunos proyectos ya presentados y seguramente se pondrán a rodar.

