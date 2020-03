por Rosario Ayerdi

“No puede ser un ministro fantasma o un ministro en cuarentena, tiene que hablar Ginés”, evaluaron ayer en el primer piso de la Casa Rosada minutos antes de la conferencia de prensa que encabezó el ministro de Salud al finalizar la reunión interministerial de seguimiento del coronavirus. La figura de Ginés González García quedó cuestionada con el avance de la pandemia en el país, por lo que hasta ayer se había corrido de la escena.

Cerca de Alberto Fernández reconocen dos errores del ministro. El primero fue el 23 de enero cuando aseguró que no habría casos en el país y el segundo tuvo que ver con reconocer su sorpresa ante la aparición de los primeros afectados.

Los cuestionamientos internos no tardaron en llegar, sobre todo cuando hay sectores que pujaron por quedarse con ese puesto. Desde La Cámpora hasta el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, tenían candidatos para la cartera que volvió a tener rango de ministerio.

“A Ginés lo puso Alberto, tiene que defenderlo, no podés echarlo en medio de una crisis y menos por una pelea política”, repiten cerca del Presidente. Admiten que es un “problema político” pero que Fernández no se va a deshacer de “un ministro que sabe y que no generó un problema sanitario sino que fueron solo errores de comunicación”.

“Vizzotti puede ser la vocera, Ginés metio la pata pero hay que mostrarlo.”

Aunque el entorno presidencial reconoce los errores, debieron sostener a Ginés ante las internas políticas. Fue el propio Fernández quien públicamente debió admitir que, al igual que a Ginés, lo sorprendió la velocidad con la que el coronavirus llegó a la Argentina. De todos modos, decidió modificar el sistema de comunicación de la pandemia que ahora controlan desde la Casa Rosada.

Pero la salida de la escena pública ante la pandemia generó más especulaciones sobre su futuro, por lo que ayer decidieron que el ministro vuelva a tener protagonismo.

“Vizzotti puede ser la vocera de la crisis pero hay rumores, se dicen cosas, metió la pata pero hay que mostrarlo”, remarcaban ayer en el entorno presidencial. E insistieron: “La decisión fue la de no tener un ministro fantasma”. Por eso, a pesar de que en un principio estaba previsto que de la conferencia participara la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, finalmente fue el ministro quien hizo las declaraciones junto al titular del área de Transporte, Mario Meoni; la jefa de epidemiología del hospital Ricardo Gutiérrez, Angela Gentile, y el infectólogo Eduardo López.

Con Ginés golpeado por las internas y los errores en la comunicación, Vizzotti se convirtió en la vocera de la crisis. Algo que continuará, a pesar de que ayer debieron mostrar a un ministro activo. Vizzotti fue convocada por Ginés, con quien trabajó en la gestión anterior. No solo cobró protagonismo público, sino que también se ganó un espacio en la toma de decisiones de la Casa Rosada, donde se encuentra el círculo íntimo de

Reconoce a Ginés como su jefe político. Fue con él que ingresó a la función pública en 2007 en la dirección de Enfermedades Inmunoprevisibles. Con la salida del ministro como embajador en Chile, Vizzotti continuó y en 2009 se hizo cargo del Programa Nacional de Inmunización cuando la Gripe A se expandió por el país. Estuvo en el ministerio hasta fines de 2016, cuando quedó afuera de la gestión de Mauricio Macri por la decisión de convertir el ministerio en secretaría.