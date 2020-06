Ginés González García admitió que prohibieron la salida de runners por "un efecto gestual"

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García reconoció que el riesgo de contagio por parte de quienes salen a hacer actividad física al aire libre, uno de los permisos más discutidos de la cuarentena, "es bajo". El titular de la cartera sanitaria reveló que el motivo de la marcha atrás de ese permiso, decidido para la última fase de la cuarentena que comienza a regir este miércoles 1 de julio, fue "más una gestualidad que la razón técnica del contagio".

"Por supuesto que el riesgo es bajo en los runners salvo que lo hagan como fueron los primeros días que fue un desastre, que iban todos juntos. Pero después de eso, también tenía una gestualidad", expresó el funcionario este fin de semana en declaraciones al canal de noticias TN. Y agregó: "Nosotros obviamente tenemos muchas precauciones en lo gestual".

Además, González García comparó la situación con los entrenamientos de fútbol por parte de "jugadores de élite" y si bien reconoció que también serían "posible", recalcó el "efecto gestual" que tendría sobre "los que quieren jugar al fútbol o los que quieren correr que están en otras jurisdicciones, sobre todo en el conurbano".

Qué dice el decreto del Gobierno que oficializa la nueva fase de la cuarentena

"Lo dijimos de esa manera, creemos que el efecto de gestualidad es más que la razón técnica del contagio, que algo hay y también tiene que ver con cumplir y hacer cumplir. Tenemos que tratar en estos días de hacer bien las cosas", aseveró el ministro, y aseguró que "nunca" hubo una "cuestión discriminatoria respecto de los runners".

La suspensión de las salidas de los que salieron a correr se anunció el viernes 26 de junio en un video grabado de Alberto Fernández, junto a Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, La habilitación de los runners en la Ciudad de Buenos Aires se había concedido a partir de la flexibilización de la cuarentena el 8 de junio y generó polémica desde los primeros días.

Luis Cámera, médico y asesor del presidente Alberto Fernández, definió a quienes salieron a hacer ejercicio en forma masiva como "unos millennials estúpidos". "El único asesor que habló en contra de los runners fui yo", afirmó por esos días el galeno al ser consultado sobre la medida, en declaraciones al programa Todos en la 8, por LT 8 Rosario. Y recalcó: "Encima son unos millennials estúpidos que no saben lo que estaban haciendo. Me da una rabia infernal. No tienen conciencia social".

Científicos argentinos proponen cómo salir de la nueva cuarentena de una manera inteligente

El debate también tuvo lugar en el Senado. "La única noticia que nos da el Presidente a través de un Power Point cada 15 días es que la cuarentena se prorroga. Y mientras eso sucede, un país se derrumba. El Gobierno no tiene ideas, ni propuestas para salir de la crisis", expresó días atrás el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff.

"Lo único que nos está faltando en los próximos 15 días es que algún senador o senadora proponga en el temario el tratamiento de un nuevo proyecto de investigación de bicameral para responsabilizar a los runners por el aumento de los contagios de la Ciudad. Porque quizás algún runner de manera asintomática es el responsable de lo que está pasando en Argentina. Y lo digo como ejemplo de lo absurdo de no asumir la realidad", argumentó.

Otro de los que también se refirió al tema fue el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. "Me sentí un pelotudo cuando vi a la gente corriendo", dijo el ministro de Axel Kicillof ante las imágenes de los runners porteños, y sostuvo que le causó "frustración" lo que llamó "la maratón de la imprudencia" de los runners.

