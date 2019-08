El Gobierno de Chubut salió a responderle a los docentes que se movilizaron en el Obelisco

El ministro coordinador de Gabinete de Chubut, Federico Massoni, se refirió este viernes 30 de agosto a la situación que viven los trabajadores estatales de la provincia patagónica. "Hoy estamos terminando de pagar los sueldos correspondientes al mes de julio. Lamentablemente, en aquellos salarios superiores a los $68 mil estamos teniendo un atraso de 20 días. En el resto, venimos con pequeños atrasos de entre siete y diez días. De ninguna manera estamos sin pagar sueldos desde hace tres o cuatro meses", expresó a PERFIL.

"La provincia de Chubut no es ajena a la crisis que se está viviendo a nivel nacional. Nosotros tenemos una problemática con respecto a las finanzas porque tuvimos un ahogo. Venimos cumpliendo, no en el tiempo, pero sí en las formas", agregó, y recalcó: "Todos los salarios de todos los empleados del Estado, que van desde $40 mil hasta más de $500 mil, los venimos pagando en el mes en un cien por ciento, no cumpliendo en el tiempo pero sí en la forma".

Arde Chubut: docentes y estatales cortan rutas y petroleros se movilizan

Las palabras del funcionario se dan luego de que durante la mañana de este viernes 30 de agosto docentes de esa provincia se manifestaran en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires junto a organizaciones políticas y sociales. "La situación en la provincia es insostenible y docentes y estatales estamos sin cobrar hace meses y cada vez cuesta más vivir. Es la quinta semana votamos en asambleas continuar con el plan de lucha contra el ajuste de (el gobernador Mariano) Arcioni y el PJ que siguieron las recetas de (Mauricio) Macri y el FMI", había dicho esta semana la delegada docente Noemí Barra a los medios.

Este viernes se supo, en tanto, que el gobierno del Chubut utilizará parte de un empréstito en dólares que había tomado en el mercado internacional en el 2016, para completar el sueldo de julio a los empleados. Los recursos extraordinarios fueron "liberados" anoche por la Cámara de Diputados en una sesión especial pedida por Arcioni, según consignó la agencia Télam. La Legislatura unicameral habilitó la utilización de un "remanente" de dólares que le quedan a Chubut de aquellos 650 millones que tomó prestados en el mercado internacional de capitales en 2016.

"En esto influyó la devaluación porque esos recursos estaban para garantizar los depósitos oficiales en pesos, pero como la moneda se depreció frente al dólar, hacen falta menos dolares para calzar las cuentas y ese es el dinero que se utilizará", explicó a Télam la diputada del Frente para la Victoria Gabriela Dufour. "Con esos recursos esperamos llegar a completar la masa salarial de julio", reconoció Massioni. Mientras tanto, hasta que no se concrete el depósito, los cortes de ruta seguirán por parte de los gremios.

El mayor campo petrolero de Argentina está paralizado por protestas



La provincia vive momentos convulsionados. Hace días, a la renuncia del ministro de Educación, Leonardo De Bella, se le sumó la del titular de la cartera de Salud, Adrián Pizzi. Aunque se había comprometido a quedarse unos días más, debido a la crítica situación que atraviesa la provincia, finalmente Pizzi dejó su cargo. El ahora exministro había asumido en abril de 2018 con el aval de los gremios. Además, esta semana el Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut ratificó un paro total del sector por 48 horas, que comenzó el miércoles 28 de agosto y continuó el jueves, con la paralización de más de 6 mil pozos que se encuentran en producción.

A esto se le sumó que Massioni sufrió el 20 de agosto un grave atentado cuando la camioneta que solía usar para viajar recibió al menos seis disparos en la puerta del acompañante. El hecho fue denunciado en la Comisaría Segunda de Trelew. "Nos informan que en el vehículo que utiliza el ministro Coordinador apareció con varios impactos. Intervino la comisaría correspondiente", explicó por es días el segundo jefe de la Policía, Néstor Gómez.

A principios de este año, la administración actual había ofrecido aumentos sustanciales para los trabajadores públicos, pero, luego de las elecciones (en las que fue reelecto el gobernador Mariano Arcioni), los funcionarios dieron cuenta que iba a ser difícil afrontar los mismos. A partir de ello, el Gobierno empezó a proponer un esquema de pagos escalonados.