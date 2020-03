Corovanirus: el Gobierno porteño adelantó que los casos "van aumentar" y ampliarán medidas

El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, adelantó este lunes 23 de marzo que los casos de coronavirus en la ciudad "van a aumentar", por lo que Gobierno se verá obligado a aumentar "las medidas de seguridad para que no se rompa la cuarentena". El presidente Alberto Fernández advirtió ayer que "no le temblará el pulso para prorrogar" el aislamiento obligatorio por el coronavirus "si es para tranquilidad, salud y cuidado de los argentinos".

"Estamos dedicando el tiempo a acompañar a los equipos necesarios de salud. Los casos van a aumentar y por eso activamos medidas de seguridad para que no rompan la cuarentena. Nosotros nos cuidamos y damos el ejemplo. Estamos cumpliendo con todas las medidas. Tenemos que guardar distancia, lavarnos las manos y tratar de no circular", explicó el funcionario porteño en diálogo Rock & Pop.

Además, remarcó que el gobierno porteño necesita "sumar camas": "Estamos realizando con refuerzos de equipamiento y de hoteles para que podamos tener lugar". En cuanto a las personas en situación de calle detalló que se realiza un trabajo especial para identificarlos y que hay un total de "82 detenidos y 172 demorados por romper la cuarentena".

Ministerio de Salud: "Se está iniciando la transmisión comunitaria del coronavirus"

"El 80% de los infectados por coronavirus lo pasa como un resfrío común y no es necesario estar internado", reiteró Miguel y agregó: "Esto nos cambió la rutina del día a día. Vamos a ser inflexibles con los que no cumplen con la cuarentena".

Durante las entrevistas televisivas y radiales que brindó este domingo, el Presidente afirmó que prorrogar el aislamiento social y preventivo, que fue dispuesto hasta el 31 de marzo, es una "posibilidad", y añadió que "no me temblará el pulso si es para tranquilidad, salud y cuidado de los argentinos".

"Estoy tan enojado como cualquiera de ustedes con los que no cumplen, porque no son conscientes del riesgo al que se exponen y al que exponen a otros", dijo sobre los ciudadanos que no respetan las normas del aislamiento social preventivo. También anunció que el Gobierno dará a conocer medidas para mitigar el impacto de las restricciones para los sectores más afectados, entre ellos monotributistas, pymes, pequeños comerciantes y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

DR/FeL