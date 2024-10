Grabois denunció que una dirigente de su espacio sufrió un allanamiento y golpes por una “causa inventada”

Juan Grabois denunció que Fernanda Miño, expresidenta del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) e integrante de sus organizaciones sociales, MTE y CTEP, sufrió un allanamiento y golpes este martes por la noche en su domicilio. A través de sus redes sociales, mencionó que “policías encapuchados con armas largas que estaban escondidos se metieron violentamente” en su casa y señaló que se trató de un “accionar propio de la dictadura”.

“Gravísimo. Fernanda Miño llegó a las 22 a su casa, en Villa La Cava de San Isidro, de la presentación del documental de Ofelia Fernández. Los vecinos nos informan que cuando abrió la puerta, un grupo de policías encapuchados con armas largas que estaban escondidos se metieron violentamente por atrás. No la dejan comunicarse con su abogado. No se indica la causa. Junto al equipo de abogados de Patria Grande estamos yendo hacia ahí. Hacemos responsable al Gobierno de este accionar propio de la dictadura”, escribió Grabois en su cuenta de X (antes Twitter).

Minutos después, agregó: “Llegamos. Se fueron a los cinco minutos. Sus cómplices narcos ahora empezaron a los tiros en el fondo. Estuvieron dos horas revolviendo la casa. Le pegaron mucho a Fernanda, la tiraron al piso, le pegaron a las niñas, que están totalmente aterrorizadas. Esto no queda así. No nos chupamos el dedo. Nunca jamás hicieron esto para agarrar a un narco de los que matan pibes en este barrio”. Miño es madre de cuatro niñas.

Las duras acusaciones de Grabois: “Son nuestros enemigos, que están cruzando una línea roja más”

En un video que sumó a su hilo publicado en X, el abogado narró desde un pasillo de la villa más grande de zona norte, rodeado de policías con los rostros cubiertos: “Son las 12 de la noche. Estoy enfrente de la casa de Fernanda Miño, en el barrio La Cava de San Isidro. Ahora les vamos a mostrar dónde vive Fernanda Miño —la que en la televisión acusan de ser cualquier cosa— a ver si algún político de mierda de los que hacen estas cosas se banca vivir un día en un barrio así”, cuestionó, señalando el operativo.

“A Fernanda Miño jamás le pudieron encontrar nada entonces inventaron que ella, que es la gran bandida del mundo, se robó una moto”, ironizó Grabois. “¿Saben por qué es este allanamiento? ¡Por el robo de una moto! ¿Se piensan que nosotros somos boludos y que vamos a creer que tan diligentes son los fiscales que, por el robo de una moto, van a hacer un allanamiento a las 10 y media de la noche, cuando Fernanda está volviendo de una actividad política y social?”, inquirió.

“Son nuestros enemigos que están cruzando una línea roja más. Son cobardes, siempre cobardes con los de arriba y muy fuertes con los de abajo. Esto no lo vamos a perdonar, no lo vamos a dejar pasar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, postuló el dirigente. Luego, sumó que “una de las menores que estaban en el lugar cuando fue el operativo artero y completamente ilegal nos contó (porque todavía no pudimos hablar con Fernanda) que un señor encapuchado la agarró del pelo y la golpeó”, dijo, en referencia a los policías que lo rodeaban.

“Son muy guapos con los pobres, son muy guapos con los villeros. Este barrio está lleno de narcotraficantes. En este barrio están envenenando a los pibes y hay pibes que mueren todos los días. ¿Y vienen a hacer un allanamiento por una moto a Fernanda Miño? ¿Cómo puede ser?”, demandó Grabois. Por último, mostró a los vecinos congregados en el pasillo donde vive la dirigente social que fue allanada.

En Argentina, para que la policía pueda ingresar a un domicilio privado tiene que tener una orden judicial escrita y firmada por un juez. También debe especificar el día y horario en el que se realizará el operativo y explicar su finalidad. Hay excepciones, pero son para casos urgentes y particulares, como un incendio, la sospecha de una persona privada de su libertad, si oyeran un pedido de auxilio, o si alguien ya imputado por un delito o con orden de detención ingresara a la vivienda. Además, tiene que haber testigos imparciales y la regla general es que los allanamientos deben ser realizados de día.

Qué es el FISU y qué hacía allí Fernanda Miño

Fernanda Miño

El FISU, que en la actualidad es administrado por el Ministerio de Capital Humano, tiene por objetivo financiar proyectos de integración sociourbana para barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares para crear lotes con servicios. Durante 2023, el monto que se destinó a ese fondo fue de casi $6.000 millones. Los movimientos sociales beneficiados por los recursos están nucleados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), cuyos máximos referentes son Juan Grabois, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez.

Este año el FISU fue el eje de una polémica fomentada desde el Gobierno, quien dio a entender que era una "caja negra" de dirigentes como Grabois. Sin embargo, el secretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, aseguró que no se hallaron pruebas que justifiquen las acusaciones. Fernanda Miño, una profesora de catequesis villera, fue presidenta del FISU y secretaria de Integración Sociourbana, además de concejal en San Isidro y candidata a intendenta por el Frente de Todos. Su militancia social enfocada en el urbanismo la acercó a Grabois, además de su vínculo con la iglesia.

ML