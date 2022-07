Graciana Peñafort: "La condena ya está escrita, buscan proscribir a Cristina"

Graciana Peñafort se pronunció públicamente con respecto al video que compartió Cristina Kirchner con duras críticas a la Corte Suprema y el Poder Judicial. En este sentido, Peñafort declaró que está de acuerdo con lo que publicó la vice y sumó sus críticas propias con respecto al tema.

“No sólo estoy de acuerdo, adhiero a que ese mensaje de que esto no afecta a la vida común de las personas es parte del mismo poder que está promoviendo una persecución judicial en el marco de un Poder Judicial que es un cachivache”, expresó y explicó que “es algo cercano porque todos los argentinos en algún momento pasamos por el Poder Judicial”.

De la Corte ejemplar a la Corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia. 1 pic.twitter.com/kHsIU1dvno — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 18, 2022

A su vez, la directora de Asuntos Jurídicos afirmó en diálogo con el programa Caballero de Día, por El Destape Radio, que “es tremenda la situación de Cristina de saberse perseguida y también de quienes ven que la persona en la que confían se siente agobiada y acosada”.

“En la calle se ve la sensación de ausencia de respuestas y ven a Cristina como el único depositario de confianza”, añadió Peñafort y aseguró: “Estos fenómenos son regionales y los usan para proscribir líderes populares”.

En este sentido, reiteró que “la persecución orquestada y armada del poder político en conjunción con el judicial lo que hace es intentar proscribir a los líderes populares” y acusó que el Poder Judicial “persigue, mata y le quita la esperanza a la ciudadanía”.

Graciana Peñafort sobre la situación judicial de Cristina Kirchner: "No van a dudar en meterla presa"

Asimismo, señaló que la vicepresidenta “podría tener la condena a fin de año, el rechazo de la casación en abril, supongamos, y el rechazo del extraordinario en agosto, septiembre”, con el objetivo de dejarla inhabilitada de cara a las próximas elecciones, con respecto a la causa de la Obra Pública.

“Creo que la condena de esta causa ya está escrita”, afirmó Peñafort y reprochó que “a Cristina la han tratado como culpable desde el principio” y señaló que “la Corte prácticamente le ordenó al fiscal y al tribunal que la condenen”. “Buscan empujar esta condena para proscribirla e inhabilitarla de ocupar cualquier cargo público en el futuro”, enfatizó.

Además, añadió: “Están jugando al juego del escritorio con una líder popular en la cual mucha gente tiene expectativas depositadas” y advirtió que “están cometiendo un error” y que “la sociedad va a reaccionar con mucha ira a lo que están queriendo hacer”.

Cristina Kirchner lanzó un nuevo dardo a la Corte Suprema: decadencia, escándalos y "muertos en sus roperos"

“Están creando el infierno perfecto, hoy la sociedad está asustada por los precios, la suba del dólar están creando un foco de atención paralelo y generando mucho enojo con la política con una situación de mucha tensión social”, señaló luego con respecto a la oposición y explicó que esto es “para que la sociedad no salga en defensa de la líder popular”.

Por otra parte, la funcionaria también lanzó críticas hacia el oficialismo y remarcó que “dentro del gobierno hay un sector que tiene miedo de enfrentar al poder, creen que es posible llegar a un acuerdo, y me parece que se están equivocando en este sentido de aconsejar, presionar y discutir a Cristina porque lo hacen pensando sólo en su propio interés”.

“Sienten que si entregan a Cristina van a quedar a salvo”, declaró y agregó que “lo que no saben es que el Poder Judicial es un monstruo que va a seguir matando y va a volverse contra ellos porque se acostumbró a decidir”. No obstante aclaró que esta no le parece la conducta de Alberto Fernández, pero sí de su entorno.

“No es un Gobierno al que le falten nombres”, concluyó Peñafort y remarcó: “Falta la voluntad de avanzar en un camino concreto y de asumir que algunas cosas no se han hecho del todo bien, y que el costo de los errores los paga la sociedad”.

AS./fl