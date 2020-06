Graciana Peñafort, sobre Vicentin: "Si no funciona la alternativa Perotti, vamos por la expropiación"

La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, analizó este lunes 22 e junio la causa Vicentin y aseguró que "si no funciona la alternativa de Omar Perotti", el Gobierno irá "por la expropiación" ya que la intención es no caer en un "Correo Argentino II".

“No creo que haya habido un error. Hubo un montón de personas pensando la mejor manera de salvar la empresa, pero hubo una enorme campaña política”, expresó la letrada en una entrevista con el programa Ruleta Rusa, que conduce Nancy Pazos por la Rock and Pop. Además, afirmó que "hubo unos señores que hicieron negocios que no están dispuestos a pagar las consecuencias de lo que hicieron", con respecto a los dueños de a empresa.

En ese sentido, Peñafort explicó que "Alberto Fernández no contaba con la mala fe de los Vicentin" ya que ellos "mismos habían pedido el rescate cuando se habían reunido con Matías Kulfas". Y sostuvo que "la oposición encontró una manera de reeditar lo de la 125” y que "hubo un poco de ingenuidad política en ir para adelante con medidas sin tener en cuenta las cosas que pueden pasar".

Alberto redobló la apuesta y planteó un ultimátum: "Intervención o expropiación"

"Si no funciona la alternativa Perotti, vamos por la expropiación”, aseveró la abogada y argumentó que “el punto es rescatar a la empresa, no empezar una discusión"."No sabemos si la vía Perotti va a funcionar. Lo importante es rescatar la empresa. Hay un montón de pequeños productores preocupados. No hay que convertir Vicentin en un Correo Argentino dos", manifestó.

Días atrás, el presidente Alberto Fernández redobló la apuesta en relación a la empresa agropecuaria y confirmó que “de ninguna manera hubo marcha atrás en Vicentin”, en relación con el proyecto del Gobierno de avanzar en una expropiación. Mientras, aguarda la respuesta de la Justicia sobre la propuesta que elaboró el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para tomar el control de la compañía con una fórmula “mixta” sin necesidad de expropiar.

AB/FeL

“No podemos dejar que los accionistas de Vicentin sigan al frente de la empresa porque son los causantes del problema”, sostuvo el Presidente días atrás, como parte de su plan de quitar el manejo de la compañía a los accionistas de la cerealera. En tanto, la iniciativa del gobernador propuso que la Inspección General de Justicia de Santa Fe pidiera la intervención de Vicentin en los mismos términos del decreto para que en el marco del concurso se haga cargo de la administración, con el compromiso de no avanzar con la expropiación.

El lunes 8 de junio el Presidente anunció la intervención de la empresa y el envío al Congreso de un proyecto de ley para declararla de utilidad pública y avanzar con la expropiación. Unos días más tarde, recibió al CEO de la compañía, Sergio Nardelli, para intentar abrir una instancia de “diálogo” ante la grave situación financiera.