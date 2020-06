Luis D'Elía: "El problema de Vicentin es un tema menor, no es una medida que afecte al sector agropecuario"

El posible futuro de la empresa Vicentin sigue generando repercusiones. Tras el bolantazo del Gobierno, el dirigente de Federación Tierra, Vivienda y Hábitat Luis D’Elía analizó el tema y afirmó que las marchas en contra del proyecto de estatización de la compañía agropecuaria “socialmente tuvieron un escasísimo impacto” y planteó que “el problema Vicentin es un tema muy menor”.

“No es una medida que afecte al sector agropecuario. He escuchado un sinnúmero de barbaridades. En el tema tierra soy medio un experto porque fui secretario de Tierras y trabajé en la comisión de Tierras cuando fui diputado de la provincia de Buenos Aires, donde fueron aprobadas unas 200 expropiaciones”, sostuvo relación a la Resolución 125 del año 2008, y afirmó que las movilizaciones de este fin de semana “tuvieron poca repercusión, poca gente” porque “el común de la sociedad argentina entiende lo que está pasando”.

En diálogo con Antes y Después por La Once Diez / Radio de la Ciudad, el dirigente cuestionó al CEO de la empresa, Sergio Nardelli: “No pagó los préstamos, evadió impuestos. Está muy sucio”. Y le pareció bien la propuesta del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti: “Que después la empresa expropiada se transforme en empresa mixta, bárbaro. No con empresarios como Nardelli, ¿Pero por qué no otras empresas?”. Además, afirmó que “la figura de declarar de utilidad pública algo es una figura muy común” y opinó que “no se puede hacer un escándalo porque se vaya a expropiar una empresa quebrada del sector agropecuario, la verdad que no se entiende”.

La familia Vicentin en tres generaciones

En el marco de la crisis por el COVID-19, D’Elía planteó que “Alberto Fernández, Rodríguez Larreta y Kicillof tienen que acordar la salida económica” y consideró que esta salida es “la revolución digital”. “De la misma manera que se juntaron para administrar bien la cuarentena y evitar que haya miles de muertos, me gustaría verlos a los tres en el mes de octubre lanzando algo que ya lanzó Rodríguez Larreta en la Ciudad, que es la revolución digital”, añadió.

Para el dirigente social, “más que pelearnos entre nosotros, hay que buscar una salida porque sino vamos a una catástrofe, es una locomotora al abismo”. En ese sentido, propuso: “Hoy tenemos un problema grave, nos van a quedar 14 millones de argentinos afuera. Y eso Alberto y Rodríguez Larreta lo pueden arreglar juntos”. Y agregó: “Así como este gobierno fue capaz de acordar con la oposición la administración de la cuarentena, esto hay que aplicarlo también en la economía. A mí me gustaría verlos construyendo una salida creativa”.

D’Elía valoró que Jefe de Gobierno porteño “trajo a un científico, Marten Kaevats y lo hicieron hablar en la Usina del Arte”. “La única alternativa es poner 50 mil pesos digitales en el bolsillo de 14 millones de argentinos dentro de 90 días. Me gustaría, en vez de pelear, ver a estos tres haciendo esto, porque sino vamos a la catástrofe. ¿Nos vamos a matar entre nosotros? Tenemos que obrar con responsabilidad”, culminó.