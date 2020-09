Graciana Peñarfort alertó que el próximo fallo de la Corte sobre los traslados "pone en riesgo la República"

Tras la aceptación de la Corte Suprema sobre el pedido del per saltum que solicitaron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, cuyos traslados habían sido revocados por el Senado, funcionarios y referentes del oficialismo denunciaron que los miembros del máximo tribunal fueron "presionados" e "intimidados". En ese sentido, Graciana Peñafort advirtió, además, que en el próximo fallo -donde se deberán pronunciar sobre la cuestión de fondo- se "pone en riego la República".

Con el voto de Elena Highton, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, la Corte Suprema declaró la admisibilidad del recurso que plantea saltear todas las instancias judiciales previas y definir el futuro de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. De esta manera, la Corte se expide sobre la admisión del recurso, pero no sobre el fondo, ya que la sentencia debe dictarse después de que conteste el demandado Consejo de la Magistratura.

Según explicó la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, "una opción es que la Corte diga que (Mauricio) Macri hizo bien los traslados pero que otros presidentes no pueden. No creo que lleguen a eso. Si la Corte dice que los traslados estuvieron bien hechos, pasaríamos a tener dos tipos de jueces: unos por dentro y otros por fuera de la Constitución. La Constitución no acepta tanta interpretación. Es claro cómo se nombran jueces. Me parece una locura jurídica si confirman los traslados".

"Ni la República estaba en riesgo ni el fallo de la Corte pone en riesgo la República. El fallo de ayer no implica un riesgo para la República. Pero si el próximo donde resuelvan los traslados. La Corte puede poner en riesgo la República con su próximo fallo, si se mete con las competencias de otros poderes", agregó en diálogo con El Destape Radio.

Son cinco tipos que tiran el tablero al demonio si no cumplen lo que dice la Constitución

Respecto a la situación actual de los tres jueces, Peñafort explicó que por el momento "estaría suspendida la vigencia de la resolución del Consejo de la Magistratura que inició la revisión de los traslados". "Hoy Bruglia, Bertuzzi y Castelli están de licencia. Si no lo estuvieran podrían regresar a la Cámara Federal y al TOF", agregó.

La Corte Suprema puso en pausa los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli

"El per saltum es un recurso excepcionalísimo. Y la Corte forzó una situación de gravedad institucional que no era", denunció la abogada y apoyó las declaraciones del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, quien acusó a los medios de comunicación y a la oposición de "presionar" a los integrantes del máximo tribunal. "No es Clarín el diario sino el establishment, el círculo rojo. Y la presión es clara. El establishment no acepta los límites democráticos y presiona sobre el menos democrático de los poderes", agregó.

DR/FeL