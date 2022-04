Graciela Camaño: "La dirigencia política baila en el Titanic y nos acercamos al iceberg"

Graciela Camaño, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, cuestionó la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado en torno a la conformación del Consejo de la Magistratura, y consideró que es “una actitud repudiable”, al tiempo que criticó al presidente Alberto Fernández y a su vice por abocarse a las disputas internas: ”La dirigencia política está bailando arriba del Titanic y nos estamos acercando al iceberg, lamentablemente”, señaló.

“Será la justicia la que tenga la palabra legal. Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista del análisis, digamos, del valor ético, es una actitud repudiable”, dijo Camaño consultada sobre la jugada de la titular del Senado y la ruptura del bloque para sumar una silla en el nuevo Consejo de la Magistratura.

“La gente está muy disconforme con el Gobierno”, dijo Camaño

En relación a la gestión del gobierno de Alberto Fernnández y sobre la posibilidad de que el jefe de Estado vaya por la reelección en 2023, la legisladora consideró que la gente “está muy disconforme” con la actualidad política y económica y analizó que “no se ven claramente acciones políticas de política económica que tiendan a resolver los problemas de la economía”.

“Sí se ven parches o se ven anuncios que no terminan de resolver el problema, yo creo que hay una gestión económica que mira muchísimo lo financiero, de hecho, ha estado abocado durante todo este tiempo casi exclusivamente a arreglar las deudas”, planteó Camaño.

Graciela Camaño: “Es muy difícil construir diálogo con una dirigencia en la que cada uno juega su juego.”

“La gente está muy disconforme con el gobierno. Esto no solamente se expresa en lo que uno ve en la calle, sino que también se expresa en cualquier encuesta de opinión que se puedan hacer. Yo preferiría un presidente que se dedique a resolver el problema de la inflación, que se dedique a ver cómo genera un gobierno mucho más consolidado, un gobierno en el que no tengamos 20 ministerios. totalmente desordenados y descoordinados que muchos de ellos no tienen una política concreta, real, que se pueda ver y que resuelvan los problemas de la gente, ¿no?”, expuso la consejera de la Magistratura.

En ese sentido, dijo que “ya tenemos una sobredosis de los exabruptos” entre el Presidente y Fernández de Kirchner. “Yo quiero dejar de hablar de lo que dice Cristina o de lo que dice Alberto (...) mientras esto ocurre y nosotros estamos analizando esto, hay problemas reales de la sociedad que no se están resolviendo”, dijo.

Magistratura: la maniobra del Frente de Todos en el Congreso para sumar un consejero más

“La sociedad tiene un deterioro muy grande. Cuando nosotros vemos las escenas de pugilato, muertes, etcétera, justicia por mano propia. Pero todo lo que se ve, el exceso de consumo de todo tipo legal, ilegal. Bueno, esto es un síndrome muy fuerte de que hay un problema y acá la dirigencia política está bailando arriba del Titanic y nos estamos acercando al iceberg, lamentablemente”, graficó Camaño.

Sobre el futuro del Frente de Todos, señaló: “Espero que encaminen la gestión. Espero que se tomen las medidas que son necesarias para una gestión como la que tenemos. En un país empobrecido, no se puede seguir gobernando como si estuviera gobernando Suiza. Esto lo dije cuando Macri tenía 20 ministerios y lo sigo diciendo ahora que Fernández tiene 20 ministerios”.

Graciela Camaño sobre Javier Milei: “Tiene todo mi respeto”

Javier Milei.

Consultada sobre las declaraciones del diputado libertario Javier Milei, quien dijo que si llega a un balotaje podría ser presidente, la diputada del Interbloque Federal analizó: “Está bien, que lo diga y que lo piense, porque si él no lo piensa y lo dice, quien se lo va a decir. Él está en campaña y está bien que tenga autoestima, porque si no tiene autoestima no puede ser dirigente político”.

Respecto de si considera, como dijeron otros dirigentes políticos, que puede ser “peligroso” que Milei llegue al cargo más alto del Ejecutivo, consideró que “indudablemente acá la juventud ha linkeado la falta de libertad, la falta de oportunidades, todo este tipo de cuestiones que nosotros los políticos que ya venimos de partidos políticos, etc, no hemos sabido ofrecer, ha linkeado esto con la figura y con lo que expresa el diputado Milei”.

“Tiene todo mi respeto porque él ha sido elegido y tiene un comportamiento, por lo menos en la Cámara de Diputados, con sus colegas de mucho respeto”, agregó Camaño. “Yo no lo veo a él faltar el respeto ni ser soez cuando se expresa, él expresa pensamientos. Así que acá lo que hay que revisar es qué estamos haciendo mal, no impugnar lo que él expresa”, finalizó.

