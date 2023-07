Gregorio Dalbón, el abogado que representó a la querella en el juicio por el crimen de Lucas González, le dedicó una advertencia en las redes al jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta. Lo acusó de no querer atender a la familia de su defendido. “No me hagas enojar”, le manifestó.

El pasado jueves 13 de julio Dalbón le pidió a Larreta que reciba a Héctor González, el padre de Lucas, que pretende que se cambie el Día de la Policía de la Ciudad, ya que coincide con el día en que mataron a su hijo, el 17 de noviembre.

“Resulta muy extraño que Horacio Larreta no dé respuesta al papá de Lucas González. Jamás lo culpamos de algo, al contrario, nunca politizamos el tema. La reunión es para cambiar el Día de la Policía, que coincide con el asesinato”, detalló Dalbón y agregó: “No lo voy a volver a pedir. Está en vos”.

Luego reiteró: “Horacio Larreta atendé al padre de Lucas González, que con todo respeto necesita cambiar el Día de la Policía porque es el mismo día en que asesinaron al hijo. Jamás politizó el tema, jamás te echó la culpa de nada ¿Querés que nos enojemos? Terminemos en Paz”.

Finalmente, remató con un tercer posteo: “El papá de Lucas te está buscando Horacio Larreta. Estamos por las buenas. Si se enoja la familia, no voy a poder contenerla y que sea lo que sea. Tu gente tiene mi teléfono. Si no, pedírselo al ‘Colo’ Diego Santilli. No me hagas enojar. Todo puede terminar muy bien. Eso queremos”.

El padre de Lucas había manifestado: “No se puede tapar el Sol con el dedo, por eso quiero aprovechar este momento, con mucho respeto, para pedirle al señor Rodríguez Larreta una audiencia porque ese día [en referencia al crimen del joven], 17 de noviembre de 2021, se cumplía un nuevo aniversario de la Policía de la Ciudad”.

Condenaron a los policías Isassi, López y Nieva a cadena perpetua por el asesinato de Lucas González



“Ese día fue la tragedia más grande y la peor noticia que nos tocó vivir. Entonces, le voy a pedir, con todo respeto, que el señor Rodríguez Larreta nos pueda recibir, tener una audiencia y pedirle que ese día no sea más el día de la Policía de la Ciudad; que elija otro día, porque ese día nos arruinó la vida”, sostuvo en diálogo con los medios a inicios de esta semana tras la condena a prisión perpetua a tres policías de la Ciudad por el asesinato de su hijo.

Cómo surgió la fecha en que se conmemora a la Policía de la Ciudad

El día de la Policía de la Ciudad se instituyó el 17 de noviembre para recordar el aniversario de la Ley 5688 del Sistema Integral de Seguridad Pública del distrito.

“Se celebra el Día de la Policía con el fin de recordar y destacar la contribución de los hombres y mujeres que dedican su esfuerzo a la seguridad de las personas y sus bienes, para que puedan disfrutar de su vida en la Ciudad, respetando la ley y garantizando el orden y la convivencia”, señala el portal del Gobierno porteño.

LT