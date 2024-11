El jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos, anticipó la posible candidatura de Daniel Parisini para representar a La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de 2025. Conocido como "Gordo Dan", el tuitero libertario saltó a la esfera pública como funcionario de la comunicación de Javier Milei y protagonizó un polémico mitín político recientemente, donde presentó a una agrupación a la que consideró "el brazo armado" del espacio libertario.

"Es un buen candidato", aseguró Francos sobre Gordo Dan, desconociendo la polémica que acaparó la atención pública de los últimos días y hasta motivó una denuncia penal contra el tuitero. Francos, un veterano político que no solo coordina el gabinete nacional sino que es uno de los armadores libertarios a nivel federal, defendió a Parisini y hasta destacó ciertas cualidades. "Es un profesional con experiencia" que se "expresa claramente", afirmó el funcionario nacional.

Más allá de los elogios del ministro de ministros de Javier Milei, Parisini estuvo bajo escrutinio público en los últimos días. El pasado sábado, durante una presentación en la localidad bonaerense de San Miguel, presentó a la nueva agrupación Las Fuerzas del Cielo, a la cual definió como el "brazo armado" de LLA, una afirmación que desató una ola de controversia y hasta una denuncia penal.

Qué dijo Guillermo Francos sobre la candidatura del Gordo Dan

Este viernes, el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, salió a defender al polémico exponente de LLA, elogiando su figura y dejando entrever que podría ser un futuro candidato en las elecciones legislativas de 2025. En diálogo con Urbana Play, Francos fue consultado sobre la posibilidad de que Parisini formara parte de una lista de LLA en las próximas elecciones de medio término.

El ministro coordinador no dudó en elogiar a Parisini, destacando su militancia y sus ideas liberales. "Yo creo que es posible. Sería un buen candidato. Es un militante de las ideas liberales de la libertad, digamos, en términos como lo hemos venido planteando ya hace bastante tiempo. Las expresa con mucha claridad", expresó Francos, quien defendió su postura señalando que el tuitero tiene una visión clara de lo que significan los valores que sostiene el presidente Milei.

Las declaraciones de Francos ocurrieron días después del acto encabezado por Parisini que desató una serie de críticas y denuncias. Tras presentar a Las Fuerzas del Cielo como una especie de "brazo armado" de La Libertad Avanza, los participantes del evento, entre ellos figuras cercanas a Javier Milei como Agustín Laje y Alejandro Álvarez, fueron acusados de incitar al odio y a la violencia, lo que derivó en una denuncia penal interpuesta por el diputado Esteban Paulón. En respuesta a esta denuncia, Francos minimizó la controversia y aseguró que se trataba de una sobreactuación mediática.

La explicación de Francos sobre "el brazo armado" de LLA: "Exagerada repercusión"

"Yo creo que es mucho más lo que se genera alrededor de la comunicación, de los tuits, de todo eso, que lo que es en la realidad", sostuvo el jefe de Gabinete bajando el tono de la disputa que revive momentos oscuros de la historia política argentina. Francos también subrayó que Parisini es un profesional equilibrado, comprometido con las ideas de la libertad y contrario al sistema político tradicional. "Es una persona absolutamente normal, equilibrada, que cree en la libertad de todos los hombres", insistió Francos.

El funcionario de la administración de Javier Milei también negó que se haya hablado de "armas" en el evento de San Miguel, aclarando que cuando Parisini mencionó "el brazo armado", se refería a la influencia de las redes sociales y a la capacidad de difundir ideas políticas a través de plataformas como Twitter. “Las armas a las que se refirió son las armas que tiene la democracia. Es el uso de la palabra a través del celular y de Twitter”, explicó Francos, descartando cualquier vinculación con la violencia física o con una milicia armada.

El jefe de Gabinete continuó defendiendo a la agrupación libertaria y a sus integrantes, argumentando que los comentarios sobre el acto fueron exagerados y que no tenían una base real. "Creo que ha sido mucho más exagerada la repercusión y los comentarios que se han hecho sobre ese acto de un grupo de militantes del espacio que decidieron trabajar en conjunto", afirmó, restando importancia al asunto.

Además, en un claro intento por atenuar las tensiones, Francos recalcó que "ninguno está pensando en atentar contra el sistema democrático" y que el único objetivo de estas agrupaciones es "cambiar las formas de hacer política”"y promover un país con "más libertades".

Por o tro lado, a la hora de referirse a los opositores que habían criticado el acto de Parisini, el jefe de Gabinete no dudó en tildarlos de "violentos", recordando algunos episodios en los que militantes de la oposición atacaron a figuras de La Libertad Avanza. "Yo me acuerdo hace poco tiempo atrás algunas de las manifestaciones que se hicieron en contra de LLA, he visto la violencia de grupos que nos atacaban o que atacaban a algunos de nuestros dirigentes, que los golpeaban, que les hacían una manifestación violenta en serio", manifestó.

Por último, Francos concluyó que la acusación de violencia en relación al evento de Parisini y Las Fuerzas del Cielo era infundada, y que lo realmente violento era la agresión física sufrida por los libertarios en diversas ocasiones."La verdad es que violencia es lo otro", sentenció el funcionario.

