Jonatan Viale buscó desdramatizar la tensión luego de que su colega, Marcelo Longobardi , volviera a ausentarse este jueves 21 de noviembre del pase de Radio Rivadavia, en medio de reclamos por la falta de solidaridad ante los agravios por parte del entorno presidencial hacia periodistas. “Hay que dejar de llorar un poquito”, bromeó uno de los integrantes del equipo.

El desencuentro comenzó el martes, cuando Longobardi, tras una tensa entrevista con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quiso sacar el tema del ataque a periodistas por parte del entorno de Javier Milei hacia periodistas. La falta de "solidaridad" de sus compañeros y los intentos de Viale de cambiar de tema generaron malestar en Longobardi, quien decidió retirarse de la transmisión en vivo. "Nunca trabajé en un medio que no diga nada sobre el ataque a periodistas", dijo antes de desconectar su cámara.

Ayer, el conductor de "Cada Mañana" en Radio Rivadavia optó por no participar en el pase, y este jueves la situación se repitió, lo que llevó a Viale a intentar desdramatizar el conflicto con una ironía sutil.

"Buen día, buen día. Preparame una buena rutina. Le estoy haciendo un chiste a mi operadora que me dice como no... ¿No puedo contar todo? Bueno, como no hicimos el pase todavía no tenemos bien la carpeta. Ah, no... Me dice que no diga eso en el pase", bromeó Viale al inicio de su programa, mientras hacía referencia a la ausencia de su colega. "Si no nos relajamos un poco… no se puede tomar todo como un drama. Todo es un drama, basta", agregó, buscando bajar la tensión. "Hay que dejar de llorar un poquito", expresó otro de los integrantes del equipo.

La raíz del conflicto se encuentra en la mención que hizo Agustín Laje durante el acto presentació de la agrupación “Las Fuerzas del Cielo” en San Miguel. El teórico de la ultraderecha trató de “ensobrados” a los periodistas y se burló del supuesto escaso alcance de Longobardi en las redes sociales. El periodista cuestionó al ministro Guillermo Francos por los constantes ataques e insultos al periodismo, pero Francos no se posicionó de manera unívoca. "¿La parte de los insultos también la comparte el Gobierno?" y "¿Usted cree que soy ensobrado?", fueron algunas de las preguntas, a lo que Francos, evidentemente sorprendido, respondió que no había escuchado tales insultos y rápidamente desvió la conversación.

Minutos después, durante el pase radial, Longobardi le reclamó a Viale por no haber mencionado los agravios dirigidos contra él. “Ni mis compañeros ni el medio en el que trabajo dijeron una palabra, y eso me resulta inaceptable, porque yo no estoy dispuesto a que me insulten todos los días, no lo pienso naturalizar”, sostuvo al aire, claramente ofuscado.

Ayer, Longobardi hizo un descargo público, manifestando su cansancio ante los ataques verbales constantes provenientes del entorno de Milei. "Ayer manifesté mi molestia y mi hartazgo en el plano personal y profesional con esta brutal violencia verbal, que no es nueva, de Milei y su pintoresca guardia pretoriana ", expresó, añadiendo que estos ataques no solo se dirigen a los periodistas, sino a cualquiera que no comparta las ideas del oficialismo.

Este jueves, como era de esperar, Longobardi volvió a ausentarse del pase, dejando claro que su malestar con la situación persiste.

