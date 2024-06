Guillermo Francos anoche se durmió a las 3.30 de la madrugada, cuando en el Senado comenzaba el debate por las reformas fiscales luego de la discusión por la Ley Bases. Había sido un día difícil, pero además de cumplir con sus funciones como jefe de Gabinete de la Nación, debía responder demandas personales: el 13 de junio es el cumpleaños de su esposa y el aniversario de su casamiento. “Pero yo soy un marido negociador. Le expliqué, ella me comprendió y vino a Casa de Gobierno a las 21.30 para acompañarme mientras escuchaba los notables discursos de los senadores”, contó entre risas este mediodía en el almuerzo de confraternidad del Colegio de Abogados de la Ciudad.

De visible buen humor y distendido, Francos habló durante media hora en el salón principal del edificio de Montevideo al 600. Hizo un repaso de cómo se construyó su vínculo político con Javier Milei y aseguró que la aprobación de la Ley Bases “es una señal de que este gobierno puede funcionar institucionalmente".

Los invitados celebraron cada chiste que hizo Francos desde el atril. En el ágape que se realizó antes de que comenzara el almuerzo también se respiraba cierto clima de celebración. No es casual. Por lo bajo se repetía que entre los presentes se encontraban algunos actores clave e invisibles en la redacción del proyecto de ley. “Acá no hay nadie que no haya hecho una sugerencia, que no haya puesto una coma o conversado con el Gobierno”, aseguró un hombre que conoce bien el mundillo judicial.

Con la invitación de Francos, el Colegio volvió a poner en marcha sus tradicionales almuerzos de confraternidad, de los que se puede participar con la compra de una mesa. Cada cubierto, en esta oportunidad, rondó los $40 mil. El salón estaba repleto.

Hubo representantes de los estudios Cassagne; Durrieu; Nicholson & Cano; Bomchil; Allende & Brea; Martínez de Hoz & Rueda (MHR); Marval O' Farrell Mairal; Beccar Varela; Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM); Bullo; Zang; Castex; Fotán Balestra; y Hope, Duggan & Silva. Además, hubo una mesa de abogados individuales y otra de periodistas.

Francos llegó cerca de las 14 y se sentó en la mesa principal junto a Alberto Garay, el presidente del Colegio; Juan Cruz Azzarri, de MHR, un estudio muy involucrado en temas energéticos; Carina Castrillón, de Bullo; Ignacio Ferrari, de la comisión de jóvenes del Colegio; Cristian Fox, de Allende & Brea; Manuel García Mansilla, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y uno de los candidatos propuestos por Milei para reemplazar al juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda; Ezequiel Cassage, presidente de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación (ASIER); Patricio Martin, de Bomchil; y Nicolás Durrieu, de Durrieu Abogados.

El almuerzo del Colegio sucedió apenas unas horas antes de la reunión de Francos con los jefes de bloques de Diputados. La aprobación en el Senado no es el final de la historia de la Ley Bases y ahora el Gobierno -con el jefe de Gabinete como capitán de la misión- intentará revertir las modificaciones que impuso la oposición. En particular, en La Libertad Avanza están interesados en que se logre dar marcha atrás en los cambios en el Impuesto de Ganancias y en Bienes Personales. Pero también tienen interés en revisar el tema de las privatizaciones, sobre todo de Aerolíneas Argentinas.

De todas formas, en el Colegio de Abogados Francos prefirió enfocarse en el “triunfo histórico” que obtuvo el oficialismo en el Senado. En su discurso, contó la impresión que le causó Milei cuando se conocieron en Corporación América: “Me pareció una personalidad poco común, pero brillante. Un tipo con el que daba placer conversar… de economía, por supuesto”, dijo con una sonrisa.

El jefe de Gabinete hizo un breve repaso por su trayectoria política y se detuvo en la creación de la Fundación Acordar, con la que en el pasado intentó impulsar a Daniel Scioli. “Algunos de ustedes me pueden criticar, pero yo estaba convencido de lo que estaba haciendo", dijo y agregó: “A veces me acusan de ser peronista, pero yo nunca lo he sido. Mi padre era un almirante re gorila que participó de la Revolución del ‘55. Esa era mi formación. Yo no tengo nada contra el peronismo, pero seguro que peronista no era”.

Por aquellos años, Francos contó que convocó a trabajar a Milei en la fundación y allí se dio cuenta que había que impulsarlo. “Empezamos a promoverlo, a llevarlo a programas. Se convirtió en una especie de showman televisivo”, recordó. Además, contó que terminó de convencerse del rol que podía ocupar el economista luego de una charla con su amigo Domingo Cavallo algunos años después. El exministro, durante un encuentro en Washington, destacó su trabajo "en la intrudcción de las ideas de la libertad en Argentina". A partir de ese entonces, la idea de un posible proyecto político nacional fue concreta.

Francos recordó que en la campaña del 2023, Milei quería que fuera su canciller. “Cuando vi que iba tomando color le dije: ‘Mirá, yo te puedo aportar mucho más en la política interna que en la Cancillería. Dialogar con la política no es sencillo y a vos te falta eso”, contó el funcionario. El desembarco de Diana Mondino a La Libertad Avanza fue clave para obtener el lugar que quería: el ministerio del Interior.

Este mediodía Francos se mostró como un ganador. Negociador en su matrimonio y en la política, fue la pieza clave para destrabar acuerdos por la Ley Bases. Reconoció que en el primer debate por la Ley Ómnibus se cometieron “errores tácticos” y que estuvieron “enojados con el Congreso”. “Pero ahora demostramos que las instituciones pueden funcionar en la Argentina porque funcionan con un partido que tiene una minoría lastimosa” en el Congreso.

En su discurso también hubo un breve distanciamiento de Milei y dijo que la idea de que ayer se intentó un golpe de Estado “es exagerada”. Sin embargo, valoró que el economista es “un líder mundial” y contó que esta mañana se despertó con un mensaje de WhatsApp del economista español Jesús Huerta de Soto, un referente de la Escuela Austriaca, que lo felicitó por el logro legislativo.

Optimista y con una sonrisa de oreja a oreja, defendió la gestión, sostuvo que el gobierno “logró torcerle el brazo al kirchnerismo” y hasta se animó a pensar en una futura reconciliación entre Milei y el presidente de Brasil, Lula da Silva. Los invitados asintieron cada comentario y tuvieron la oportunidad de hacer preguntas.

Solo en un momento el jefe de Gabinete tuvo que cambiar sutilmente el tono: cuando le consultaron su opinión sobre las cualidades que deben tener los candidatos para ser los ministros de la Corte. “Era una pregunta esperable”, respondió y el público lanzó una carcajada.

La polémica postulación de Ariel Lijo había sido un tema de conversación constante en el encuentro y, frente a Garcia Mansilla, Francos amplió: “Estando frente a uno de los candidatos, que es una persona muy reconocida y respetada, no voy a hacer comentarios sobre las cualidades personales de los candidatos propuestos por el presidente. Lo que sí me parece importante tener en cuenta es que cuando el presidente toma una decisión política, lo hace sopesando todos los temas que están en juego. El presidente ha considerado que las propuestas eran las que más convenían y yo entiendo que hay cuestionamientos, que está el tema de la participación de la mujer en la Corte. Pero tengo la impresión que en el corto plazo eso puede llegar a superarse”.

