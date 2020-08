Guillermo Moreno no avista un golpe, pero sí un "divorcio": "Alberto va a correr a Cristina"

El exsecretario de Comercio y uno de los exponentes más duros del kirchnerismo, Guillermo Moreno, desestimó las afirmaciones del expresidente Eduardo Duhalde sobre la posibilidad de un golpe militar en 2021. Sin embargo, "viendo los fenómenos políticos y sociales", cree muy posible un "divorcio" entre el presidente y la vicepresidenta.

"El año que viene va a ser un muy buen año. Hay que aguantar hasta el año que viene, pero hay que llegar al año que viene". auguró. "El año que viene va a ser un muy buen año, pero van a permitir que sea para esta dupla?", dijo refiriéndose a Alberto Fernández y Cristina Kirchner. "Los factores de poder no van a querer una Cristina exitosa", agregó.

En ese sentido, Moreno insinuó que el problema del mandatario es su vicepresidenta: "En la manifestación del 17A, ¿quién tenía el traje a rayas? Cristina, para Alberto no había". Ahora, "Alberto tiene poco tiempo para cambiar o fracasa. Mientras Alberto no cambie su marco conceptual, las decisiones que va a tomar son malas. Tiene poco tiempo para cambiar, si no fracasa", dijo en Canal 9.

Moreno espera una próxima ruptura entre Fernández y Cristina Kirchner y comparó el proceso con un divorcio matrimonial: "Esto no lo resuelve Cristina. En esta pareja, si se divorcian, resuelve el hombre. El matrimonio Alberto-Cristina es el primer divorcio que va a resolver el hombre. En general es la mujer la que resuelve, pero en este caso, a diferencia de las separaciones, resuelve el hombre. El hombre va a resolver: ¿quién tiene la lapicera?".

DS