Arribas comparte abogado con Macri y trata de desligarse del espionaje ilegal

Los planes de Gustavo Arribas para volver a su viejo y millonario negocio de representante de jugadores no son, por el momento, su principal preocupación. Es que al parate obligado del fútbol por la pandemia de coronavirus, se le empezaron a sumar otras preocupaciones que llegan desde los tribunales producto de sus tareas al mando de los espías durante el macrismo .

El “Negro” es uno de los principales apuntados por las denuncias que tramitan por estas horas en los tribunales federales de Lomas de Zamora y de Comodoro Py. Íntimo amigo de Mauricio Macri, juntos comparten una historia en común, y también abogado: el influyente Alejandro Pérez Chada.

Arribas presentó este martes en los tribunales porteños un escrito para desligarse de la denuncia por espionaje ilegal que presentó hace diez días su sucesora en la agencia, la interventora Cristina Caamaño. "Jamás dispuse, formal o informalmente, la interferencia indebida de comunicaciones o correos electrónicos de ninguna especie", reza el documento que entregó su defensa en el despacho del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien quedó al frente del caso.

El fiscal Jorge Di Lello había imputado al ex presidente Macri, a Arribas, junto a su número dos en la AFI, Silvia Majdalani, al ex jefe de Gabinete de la ex Side, Darío Biorci, y a otros dos espías, por presunto seguimiento ilegal contra políticos (muchos de ellos del propio espacio de Cambiemos), periodistas y dirigentes. La información, según denunció Caamaño, fue hallada en un disco rígido en una computadora que estaba en la Agencia.

"Los hechos contenidos en la denuncia radicada por la doctora Caamaño son graves, por lo que, desde ya, señalo mi preocupación e interés porque sean investigados, en aras del descubrimiento de la verdad", destacó Arribas en su presentación. Esta fue la primera defensa que esgrimió .

En el entorno del ex jefe de los espías aseguran que es "completamente falsa" la denuncia sobre el material encontrado, en teoría, en un disco rígido en la sede central de la AFI. Y agregaron que se defenderá de esa acusación como de la de espiar periodistas.

El viernes pasado, la interventora Caamaño presentó otra denuncia por presunto espionaje ilegal contra periodistas y empresarios durante las cumbres del G20 y la OMC. Aún no fue imputado, pero seguramente deberá dar explicaciones por esa nueva presentación ante el juez.

La causa que tramita en el juzgado de Lomas de Zamora, a cargo del juez federal Federico Villena, promete traerle aún más complicaciones a Arribas y a su amigo Macri. El lunes, la vicepresidenta Cristina Kirchner se presentó en el juzgado y se convirtió en querellante de la investigación, lo que promete acelerar esa investigación. El abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, anticipó a C5N por dónde irá su estrategia: “Esto tiene que ser interpretado a la luz de que acá había una mesa judicial. Y esa mesa judicial estaba integrada nada más y nada menos que por el presidente de la Nación”.

En esa causa, que surgió a raíz de una investigación ligada al narcotráfico, se investigan seguimientos ilegales que hicieron espías durante el macrismo a varios dirigentes políticos. Además de Cristina, están Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Diego Santilli y Emilio Monzó, entre otras figuras de la oposición, así como sindicalistas (Luis Barrionuevo y Hugo Moyano), dirigentes, periodistas y hasta el cura José María Di Paola.

Mismo abogado. Reacio a enfrentar a periodistas e intermediarios, algo que arrastra desde sus épocas de representante de jugadores, el ex titular de la AFI concentrará su estrategia en manos de su abogado. Se trata de Alejandro Pérez Chada, quien también es el asesor legal de Macri. Más allá de cualquier lectura de los integrantes de la coalición opositora sobre intentar desligar al ex presidente del accionar de su amigo y ex jefe del espionaje durante cuatro años, la estrategia en los tribunales correrá por los mismos carriles.

Pérez Chada no tuvo cargo formal durante los cuatro años de Macri en la Rosada. Tampoco fue parte de la mesa judicial de Cambiemos. Sin embargo, por su estudio jurídico pasaron varios de los más encumbrados ex funcionarios: Andrés Ibarra, Juan José Gómez Centurión, Juan José Aranguren, Gabriela Michetti y el ex mandamás de Boca, Daniel Angelici, entre muchos otros. Su relación con Macri viene la época de Boca, donde se conocieron a fines de los 90.

Ayer, Pérez Chada fue el encargado de firmar el escrito del “Negro” Arribas para desvincularse de la primera embestida judicial relacionada al espionaje del Gobierno de Alberto Fernández, y bajo la sombra de Cristina Kirchner, para ir contra el mejor amigo del ex presidente. O lo que es lo mismo, contra el propio Macri.

