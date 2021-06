Hackearon la cuenta oficial de Twitter de Mario Negri

La cuenta de Twitter del jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, fue hackeada este domingo. En su perfil, se publicaron mensajes xenófobos y violentos. Frente al hecho, Negri anunció que irá a la Justicia para averiguar quiénes son los responsables.

"Comunicamos que la cuenta del presidente del Bloque @marioraulnegri fue hackeada hace unos minutos. Se está trabajando para solucionar el problema", expresó la Unión Cívica Radical a través de la misma red social antes de las 21.

Al mismo tiempo, la cuenta del integrante del JxC realizaba varios comentarios llamativos, algunos con tintes discriminatorios. "Videla no se sacrifico para que estos zurdos de mierda nos gobiernen", dice uno de los tuits difundidos en nombre del también diputado.

Tuits publicados en la cuenta oficial de Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, luego de ser hackeada.

"Que ganas de maltratar bolivianos", expresó en otro de los mensajes, en tanto que la próxima publicación colgó un video con una canción de guerra serbia, que parece datar de la última guerra de los Balcanes.

La seguidilla de tuits finalizó con frases tales como "Vino y pastillas", "Macri 2023, Zurdos Mueran", "Tiembla la NSA (Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos)" y "Esto es una operación de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia en Argentina)".

Tras el episodio, Negri señaló: "Esta noche hackearon mi cuenta de Twitter groseramente. Estamos intentando recuperar el control de ella. Iniciaré acciones legales a los efectos de que se pueda conocer quiénes fueron. Evidentemente, a algunos estaré molestando".

En diálogo con LN+, agregó: “Nunca me había sucedido. Me hackearon la cuenta de una manera grosera. No creo que tenga que ver con ningún comentario [político], he sido muy crítico. Pero hoy me hackearon y entró un torrente de groserías e insultos”.

Y concluyó: “Algunos dan por cierto que yo soy el que escribo esos tuits y después los borré. Eso es gente cargada de odio. Eso no es periodismo, ni tampoco periodismo militante”.

JFG