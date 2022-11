A raíz de la muerte de la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, desde la organización compartieron un fragmento de un video en que su referente hablaba de su propia muerte. “El día que yo muera no me tienen que llorar, tienen que bailar, que cantar, que hacer una fiesta en la Plaza”, se la ve decir con su típica contundencia.

El fragmento compartido muestra a Hebe, conversando con un entrevistador que no se ve y asegura: “Quiero que me recuerden como una madre que luchó por los 30.000 desaparecidos, de 30.000 hijos, o muchos más a lo mejor que nunca sabremos la cifra real. Una mujer común que lava, plancha y cocina”.

“No soy nada de otro mundo. Sobre todo, eso, que no me hagan otra que estoy que soy. No me gustaría. Por eso digo que el día que yo muera no me tienen que llorar, tienen que bailar, que cantar, que hacer una fiesta en la Plaza. Porque hice lo que quise, dije lo que quise, y peleé con todo por lo que quise”, subraya emocionada.

Concentración en Plaza de Mayo el próximo jueves

Haciendo honor al pedido de la propia Hebe, desde Madres de Plaza de Mayo convocan a marchar el próximo jueves para homenajear a la referente de los derechos humanos y presidenta de Madres.

“Marcha número 2328, jueves 24 de noviembre 15.30, Plaza de Mayo”, apunta la invitación a quienes quieran participar de una despedida colectiva a la emblemática luchadora por los derechos humanos.

Madres de Plaza de Mayo atacó el mensaje de Alberto Fernández: "Es un insulto"

“Basta de abrir comedores y merenderos, abramos fábricas”

Durante los más de 40 años de lucha de Hebe de Bonafini, su postura fue cambiando, siempre vinculada a la lucha por los Derechos Humanos, pero con sus propios matices políticos y de su organización que la acercaron o alejaron más de los gobiernos de turno. Sin embargo, para quienes participaron de luchas por reivindicaciones de derechos sociales, Hebe, sin duda tiene un lugar de referencia.

Es así como también en las redes sociales algunos eligieron recordarla con un fragmento de un video que es parte de un documental sobre Zanon, la empresa que fue tomada por sus trabajadores. Por aquel entonces, principios de los 2000, Hebe celebraba que Zanon pasara a ser FASINPAT (Fábrica sin Patrones) y que los trabajadores no abandonaran la fábrica.

“Sin los patrones las fábricas funcionan, sin los trabajadores no”, se la ve decir frente a todos los integrantes de la ex Zanon. “Estoy orgullosa de estar aquí, porque siento que la lucha de nuestros hijos está cada vez más viva”, continúa. “Revolución no es salir a tirar tiros, es esto”, subraya en el mensaje. “Basta de abrir comedores y merenderos, abramos fábricas”, pedía la presidenta de Plaza de Mayo en aquellos años post 2001.

AS/ff