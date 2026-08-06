Se reavivó la interna del PRO y se abrió la discusión por las alianzas electorales

¿Es posible una candidatura presidencial de Hernán Lacunza? Esta pregunta reactivó la discusión interna del PRO y comenzó a generar atención dentro del Gobierno. El exministro de Economía, por su parte, confirmó que habló sobre una eventual postulación con Mauricio Macri y otros dirigentes, aunque todavía no existe un lanzamiento formal rumbo a las elecciones de 2027.

Hernán Lacunza

Lacunza también marcó diferencias con La Libertad Avanza y sostuvo que no participaría de una propuesta en la que el PRO quedara subordinado al oficialismo. Su posición se inscribe en el debate que atraviesa al partido amarillo sobre la conveniencia de reconstruir una alternativa propia o negociar una alianza electoral con Javier Milei.

En la Casa Rosada le restan posibilidades electorales al economista, pero reconocen que una candidatura separada podría quitarle votos al Presidente. La preocupación no pasa necesariamente por la posibilidad de que Lacunza llegue a la Casa Rosada, sino por una eventual fragmentación del electorado de centroderecha en una elección competitiva.

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Fuentes oficiales citadas por Noticias Argentinas interpretaron su aparición como una posible herramienta de negociación de Mauricio Macri, especialmente frente a la disputa por la Ciudad de Buenos Aires. El PRO gobierna el distrito desde 2007, mientras que los libertarios buscan ampliar su presencia y no descartan presentar un candidato propio para la Jefatura de Gobierno.

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Según reconstruyó Infobae, Macri conversó en los últimos meses con dirigentes como Fernando de Andreis, María Eugenia Vidal, Humberto Schiavoni y Gabriela Michetti sobre la necesidad de recuperar una propuesta nacional. El objetivo de ese sector sería ocupar un espacio entre el oficialismo libertario y el peronismo, aunque todavía no existe una estrategia electoral cerrada.

El PRO entre una candidatura propia y un acuerdo con Milei

La discusión se profundizó a partir del relanzamiento del PRO realizado en marzo en Parque Norte. Allí, el partido buscó demostrar que conserva estructura territorial y capacidad para competir, aunque evitó adelantar candidaturas o definir una política nacional de alianzas.

El sector cercano a Mauricio Macri sostiene que el espacio debe preservar su identidad y presentar candidatos propios. Lacunza representa por ahora una expresión de esa estrategia, más que una candidatura consolidada. Su nombre permite instalar la discusión y mostrar que el PRO todavía aspira a participar del armado presidencial.

Sin embargo, no todos los referentes comparten esa posición. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se mostró abierto a alcanzar un acuerdo con La Libertad Avanza para impedir un regreso del kirchnerismo, aunque aclaró que cualquier decisión deberá ser tomada institucionalmente por el partido.

En la provincia de Buenos Aires, el sector encabezado por Cristian Ritondo mantiene una relación cercana con el oficialismo. Allí, la prioridad sería evitar la dispersión del voto opositor al peronismo y construir una propuesta capaz de competir contra el gobernador Axel Kicillof.

El Gobierno también analiza acuerdos con dirigentes del PRO y sectores de la UCR bonaerense. Buenos Aires será uno de los distritos centrales para la elección presidencial y la Casa Rosada considera que una competencia dividida podría beneficiar al peronismo.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se encuentra entre los dirigentes más proclives a mantener una alianza con los libertarios. Después del acuerdo alcanzado entre ambos espacios en 2025, su entorno dejó abierta la posibilidad de repetir el esquema, aunque todavía no existen definiciones para 2027.

Una posición diferente sostiene el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien defendió públicamente la construcción de un espacio republicano y federal con aspiraciones propias. Torres mantiene vínculos con otros mandatarios provinciales y apuesta por una alternativa que no quede limitada a la polarización entre Milei y el peronismo.

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La estrategia electoral del PRO, por lo tanto, no será necesariamente uniforme en todo el país. La Casa Rosada proyecta presentar candidatos propios en al menos 14 provincias y negociar acuerdos de mayor alcance en distritos como Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Mendoza, San Juan y San Luis.

En ese escenario conviven tres posiciones. Un sector cercano a Mauricio Macri busca recuperar una oferta presidencial propia, dirigentes como Jorge Macri y Frigerio contemplan una alianza con LLA y Torres intenta sostener una construcción federal junto a otros gobernadores.

La eventual candidatura de Lacunza funciona como una señal hacia dentro y fuera del partido. Para el PRO, representa la posibilidad de recuperar iniciativa y evitar quedar reducido a un aliado parlamentario del Gobierno. Para Milei, supone el riesgo de perder una porción del electorado con el que comparte posiciones económicas y un fuerte rechazo al kirchnerismo.

Las definiciones dependerán de la evolución de la economía, de los candidatos provinciales y de la negociación por la Ciudad. Mientras tanto, el PRO enfrenta el desafío de sostener una identidad propia sin provocar una división que termine favoreciendo al peronismo en 2027.

RG/MSS