Hernán Lombardi: "Vamos a fiscalizar a cara de perro"

El titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, sostuvo que el frente Juntos por el Cambio redobló la cantidad de fiscales anotados para las elecciones generales del 27 de octubre y advirtió que fiscalizarán "a cara de perro y con los dientes apretados" para evitar anomalías como las detectadas en las PASO, el 11 de agosto último.

Lombardi ponderó además las movilizaciones que las marchas del "Si, se puede", que coordina para la campaña por la reelección del presidente Mauricio Macri, marcaron "un giro" en el vínculo del jefe del Estado con la gente, y afirmó que en las generales se podrá revertir el resultado de las PASO y alcanzar el balotaje. "Hay un entusiasmo contagioso. Cuando los mansos se empiezan a movilizar, son una fuerza contundente. Creo en las mayorías silenciosas", dijo hoy a Led.FM.

El funcionario advirtió que en las generales la coalición gobernante redoblará los controles para que no se repitan anomalías como las detectadas por la Justicia electoral en mesas de votación de todo el país. "Vamos a fiscalizar a cara de perro, con los dientes apretados", aseveró, y aclaró que no estaba diciendo que "el resultado de las PASO fue producto de un fraude", pero sí que hubo escuelas "convertidas en unidades básicas".



Ayer, la justicia electoral avaló un planteo de Cambiemos para reforzar los controles sobre la designación de autoridades de mesa ya que se constató que hubo autoridades que ejercieron ese rol sin cumplir los requisitos de no estar afiliadas a partidos políticos, y sin estar empadronadas correctamente. "Esa atmósfera no va a ocurrir", pronosticó Lombardi, y precisó que "la semana siguiente a las PASO había más de 50 mil nuevas inscripciones para anotarse como fiscales".

Sobre las marchas del "Sí, se puede", el funcionario explicó que el objetivo fue colocar al Presidente "en contacto directo con la gente", y aseguró que en el oficialismo están "muy entusiasmados" por "la energía" que perciben en cada ciudad que recorren. "Tendría que remitirme a (Raúl) Alfonsín en el '83 para ver una movilización tan espontánea en todo el país como el #SiSePuede", sostuvo.