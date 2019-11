La historia oculta detrás del nacimiento de Vanesa Noble Herrera y su vínculo con Cabandié

Vanesa Noble Herrera, nuera de Ernestina Herrera de Noble (fallecida directora del Grupo Clarín) y esposa de Felipe Noble, brindó detalles sobre cómo surgió su amistad con el diputado nacional Juan Cabandié, y contó una historia no conocida acerca de su nacimiento durante la última dictadura cívico militar y las dudas de su madre con respecto a un posible hermano mellizo.

"Cuando yo nací en 1976, mi madre pensaba que iba a tener mellizos. El parto fue en la clínica Los Andes, cuestionada en la época. Mi mamá notó que había parturientas desaparecidas y uniformados. Después de tenerme por parto natural, le ponen una máscara y le entregan un solo bebé. Ella siempre tuvo la duda de si eramos mellizos. No había ecografías en esa época y cuando le hacían los estudios se sentían dos latidos, más allá del de ella", reveló en una extensa entrevista al programa Corea del Centro, que se emite por NET Tv.

En este marco, aseguró que con el tiempo su mamá se presentó en Abuelas para despejar las sospechas. "Mi mamá llamó a Abuelas, habló con Juan Cabandié y le trasmitió su inquietud. Juan le indicó que fuese el hospital Durand a dejar una muestra de sangre", recalcó. Consultada sobre si cree que realmente tuvo un hermano mellizo, afirmó: "Desconozco, nunca me pude sacar la duda", y puntualizó: "Por esa inquietud de mi mamá lo conocí a Cabandié, antes que a Felipe".

Con respecto a su postura sobre la extracción de ADN de Felipe y su hermana Marcela, dijo: "Mi posición era que en algún momento Felipe tenía que ir a dejar sangre para colaborar y saber la verdad. Soy partidaria de que la persona tiene que saber su punto de partida. Es mi opinión. En su momento, mi suegra dio un comunicado en el diario Clarín y dijo que quizás existía la posibilidad de que fueran hijos de desaparecidos, que ella lo desconocía. Luego, el grupo (Clarín) junto a Felipe y Marcela, iba analizando cómo se tenían que manejar".

Sobre cómo eran los diálogos con Felipe en aquellos años donde se debatía si eran hijos de desaparecidos, contó: "De mi parte había una controversia. Por un lado, en ese momento me hubiese gustado que se encontrara la verdad, no que sea hijo de desaparecidos, sino encontrar a su familia. Por otro lado, yo tomaba que de parte del Gobierno había una persecución. Como abogada, yo pensaba que era justo saber su origen, pero no estaba de acuerdo con el método. Ellos eran testigos en la causa, considero que los tendrían que haber cuidado, tanto del Gobierno como de parte del Grupo. Se sufrió mucho".

Vanesa Noble Herrera: "Pese a que sufrimos muchísimo, yo a Cristina la admiro"

La abogada contó, además, los motivos que la llevaron a votar al líder del Frente de Todos en las últimas elecciones. "Lo voté a Alberto porque consideré que necesitábamos un cambio", sostuvo. También opinó sobre el futuro del grupo y su relación con el peronismo. "Considero que en este tiempo va a haber un acercamiento. Cuando hable en el búnker con el presidente electo tuvimos una breve charla pero los dos coincidimos en que tiene que haber una unión", aseguró.

Con respecto a su admiración a Cristina Fernández de Kircher, dijo: "Fue presidente de la Nación. Tuvo dos mandatos, es un personaje histórico de nuestro país. Uno puede estar o no de acuerdo con su política, pero como mujer, que en una sociedad machista una mujer llegue a ser presidente es admirable. Como un personaje histórico, que uno puede no estar de acuerdo en muchas cosas, uno puede admirarlos.

Además, habló del rol de Felipe y Marcela dentro de Clarín. "Los dos son socios y parte del directorio. Felipe tiene un perfil más bajo. Él hace desde el silencio y a apunta a la ayuda social", afirmó. Sobre la actividad de ella en el multimedois, contó que se desempeña dentro de la Fundación. "Hace 8 años, cuando fue el tema del ADN hablé con mi suegra y le planteé que yo quería ser parte del Grupo pero desde el lado solidario. Me dijo que fuese a hablar con su socio Héctor Magnetto. Le llevé algunos proyectos y le dije que quería mostrar el lado humano del grupo porque en general se ve que el grupo es un monstruo, en pleno momento terrible del ADN", recalcó.

