Kirchnerismo en llamas: Pietragalla Corti publicó la lista "de los peronistas que se vendieron”

El exsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, publicó una lista en su cuenta de X (antes Twitter) con los nombres y fotos de los senadores peronistas que apoyaron la ley de Bases, votada este miércoles en el marco de una gran tensión política y represión policial, o el polémico artículo del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

El entrerriano Edgardo Kueider y el correntino Carlos “Camau” Espínola votaron a favor de la ley de Bases. El RIGI fue acompañado por tres senadores kirchneristas: Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Mendoza). Así, el oficialismo alcanzó los 38 votos positivos. De la mayoría que había consolidado el oficialismo, con 36 voluntades, no acompañó en este punto el senador Edgardo Kueider (Entre Ríos). En este contexto, la minoría quedó con 32 votos negativos.

“Ya que en mi patria hay muchas personas que pusieron el patrimonio más grande que tiene un ser humano, la propia vida, a disposición de una sociedad mejor, es importante que se sepa quiénes son los senadores/as que llegaron en nombre del peronismo y se vendieron por 4 pesos con 50. Que nos expliquen a cambio de qué entregaron el futuro de la patria”, exigió Pietragalla Corti en su hilo.

“Carolina Moisés, senadora del Frente de Todos por Jujuy. Se jactó de no acompañar la ley bases, pero votó a favor del RIGI, ¡que nos condiciona por 30 años a una patria cuasi colonial!”, describió el exfuncionario:

Luego apuntó a la senadora nacional por la provincia de Tucumán, Sandra Mendoza, señalando que "también acompañó la aprobación del RIGI”:

“Otro de los senadores es Guillermo Eduardo Andrada, que representa a la provincia de Catamarca, acompañó también el RIGI”, apuntó Pietraglia Corti en su cuenta de X y añadió: “Edgardo Kueider, senador por la provincia de Entre Ríos, acompañó la ley Bases. Llegó por el peronismo y vota como el liberalismo…”, recriminó.

“Y otro senador que se subió al podio y esta vez no es para recibir una medalla, Carlos Mauricio Espínola, senador nacional por la provincia de Corrientes, acompañó como ‘peronista’ la ley Bases. Lamentable”, concluyó el exsecretario de Derechos Humanos, en referencia al pasado del dirigente como deportista premiado en los Juegos Olímpicos.

Con negociaciones a última hora, el Gobierno tuvo que realizar modificaciones al RIGI con el fin de lograr su aprobación en el recinto. El régimen quedó acotado a los sectores agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología. Además, se introdujo un piso de contratación de proveedores locales del 20% de la totalidad del monto de la inversión.

La ley de Bases obtuvo la aprobación del Senado, por lo que deberá volver a la Cámara de Diputados para que las modificaciones propuestas sean ratificadas o rechazadas, con lo que se volvería al proyecto original, si el Ejecutivo logra una mayoría simple que le avale volver atrás.

“Colonizado mental” y “machirulo”: las respuestas que recibió Pietragalla Corti

Carolina Moisés, quien ocupa cargos en el Partido Justicialista desde 1996, le respondió a Pietragalla Corti la publicación en redes sociales. “Horacio, el colonizado mental sos vos”, lanzó la senadora y añadió: “Yo represento a los jujeños que quieren trabajo estable, a los que quieren dejar de ser planeros, a los que están esperando que los escuchemos para darles las herramientas que ellos necesitan para tener una vida digna”.

En referencia a la acusación de haber llegado “en nombre del peronismo” y haberse “vendido”, Moisés retrucó: “¿4 con 50? Tu lógica amigo/enemigo te hace salir con un agravio infundado a ensuciarme. Es de machirulos, y en Jujuy tengo varios. Podemos pensar diferente, pero eso no pone en duda mi honestidad y mi pertenencia”, argumentó.

“Lamento que en vez de valorar el esfuerzo para salvar Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y la TV Pública y la tarea para defender organismos como Conicet, el INTA, el INCAA y tantos temas modificados, elijas el ataque a compañer@s que fuimos electos en nuestras provincias y representamos los intereses de su gente”, aseguró Moisés.

Alberto Fernández le respondió a Cristina Kirchner sobre los senadores 'machirulos'

Luego la senadora jujeña explicó que apoyó el RIGI porque “junto a los compañeros Guillermo Eduardo Andrada de Catamarca y Sandra Mendoza, Tucumán, empezamos a ver con los gobernadores que era una oportunidad para el Norte Grande y, en particular, para el NOA. Soy más de ver la realidad, en Jujuy ¿cómo creo más de 1000 puestos de trabajo sin este tipo de herramientas?”.

Por su parte, sin mencionar a Pietragalla Corti, Edgardo Kueider también reaccionó a las críticas. “Soy peronista, pero antes que eso, soy entrerriano y quiero lo mejor para la provincia que represento. Por eso apoyé la ley del gobierno nacional —en general— con modificaciones y exclusiones en todos sus capítulos, que logramos a través del diálogo”, se defendió.

“Ninguno de los temas que componían las consignas de un sector que desde hace años alimenta la lógica de amigo-enemigo fueron incluidos en el texto. Y los que quedaron, los voté en contra. Voté en contra del RIGI, de ganancias y bienes personales. Evitamos el cierre de los organismos de ciencia, tecnología y la cultura, la privatización de Aerolíneas Argentinas y los medios públicos. Eliminamos el capítulo previsional, y modificamos muchos otros artículos que consideré nocivos”, ahondó.

Cuáles fueron las modificaciones que el Gobierno le hizo a la Ley Bases

“Pensar diferente, disentir, consensuar, son palabras que hace rato no existen en el vocabulario del sector político del que me alejé hace casi dos años creando un bloque aparte. Discutir y mejorar proyectos de ley con todos los sectores es la función institucional que tiene un legislador. Es la vocación que debe recuperar el peronismo para volver a representar a la sociedad”, opinó Kueider.

Por último, el senador señaló: “Ahora que el presidente tiene su ley (no la que realmente quería), no podrá decir que el Congreso no le permite gobernar; deberá asumir la responsabilidad por sus propios errores o aciertos. La Patria es la gente, es a ellos a quienes debo mi lealtad, siempre”. Las publicaciones de Moisés y Kueider tienen cientos de respuestas, en su mayoría de usuarios que los acusan de haber traicionado al peronismo.

