Larreta recargado: "Nuestro primer objetivo tiene que ser ganar en 2021"

El objetivo era mostrar sintonía entre lo que hoy son los dos polos del PRO y acallar así las versiones de internas en el macrismo. Terminó siendo un escenario prácticamente de campaña electoral. Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich compartieron una videoconferencia con militantes del partido y no solo llevaron al extremo los mensajes de unidad, de apoyarse mutuamente, sino que pusieron la mira fuerte en las elecciones 2021. “Nuestro primer objetivo tiene que ser dar la pelea y ganar en 2021, y la única manera es juntos”, lanzó el jefe de Gobierno porteño y rompió así con meses de mostrarse cauto en materia política.

“Horacio, quiero decirte que estamos todos bancando lo que estás haciendo”, lo presentó Bullrich. “Acá hay una fuerza política que sabe que quiere volver a ser gobierno, para que la Argentina tenga progreso, y para eso tenemos que cuidar a Horacio y a nuestro bastión que es la Ciudad”, continuó, ante un millar de dirigentes macristas que seguían la charla vía Zoom o Youtube.

La relación entre la presidenta del PRO y Larreta viene siendo motivo de discusiones y tensiones internas, grieta en la que viene queriendo tallar también el Gobierno. El propio Alberto Fernández cada vez que puede hace la diferencia entre los opositores “con responsabilidad de gestión” y los que no. Sin embargo, después de un almuerzo que compartieron hace un mes, el jefe de Gobierno y Bullrich decidieron hacer una tregua.

Y durante la charla no faltaron las referencias a la necesidad de una oposición “fuerte”. “El peronismo en el gobierno siempre se las ingenió, no se como, para que la oposición estuviera dividida. Tenemos que romper esa tendencia y lo estamos logrando, no van a poder esta vez”, aseguró Rodríguez Larreta. Apuntó, de todas formas, a la necesidad de equilibrar las dos posturas que conviven en el espacio opositor, entre los más negociadores y conciliadores con el Gobierno y los más duros e intransigentes. “Estar juntos es un equilibrio entre principios que no se negocian y la flexibilidad de un espacio amplio, diverso y con gente con responsabilidades diferentes”, aclaró.

Estas declaraciones de fuerte contenido político de Rodríguez Larreta llegan justo en un momento especial. Por un lado, empezaron a surgir voces internas dentro de Juntos por el Cambio que le critican la sintonía con el Gobierno y cierta pasividad a la hora de defender al espacio de las críticas del oficialismo. No por nada este lunes también salió públicamente a defender a María Eugenia Vidal, luego de las críticas que le dispensara Axel Kicillof en la conferencia de prensa en la Quinta de Olivos, estando él sentado al lado. “A mi me toca un rol diferente, sobre todo en estos dos meses que estuve absorbido”, explicó. Y describió: “Dependemos mucho del gobierno nacional, los insumos más críticos, como respiradores y test, los distribuye el gobierno. Nos están dando lo que nos corresponde, pero por eso es importante hacer equilibrio y trabajar juntos”.

Por otro lado, en las últimas semanas en el larretismo se encendieron luces de alarma cuando vieron en el kirchnerismo una intención de responsabilizar a la Ciudad de Buenos Aires por un eventual propagación de los contagios de Covid-19 en el área metropolitana. Al respecto, Bullrich expresó: “Se juntaron de nuevo para decir que la Ciudad es la responsable de lo que está pasando en la Argentina con el coronavirus y nosotros no podemos permitir esto, no vamos a dar el brazo a torcer”.

“Lo que más tenemos que hacer es cuidar Juntos por el Cambio. Y tenemos que entender que este que sale, sobre que tenemos diferencias… acá somos mil y seguro vamos a discutir muchas cosas, pero una que no: la libertad”, continuó la titular del partido. Y enumeró otros principios, a los que luego suscribió Larreta, como la transparencia, el respeto por las instituciones, o el federalismo.

“Yo soy de los que cree que no tenemos que hacer política en lo sanitario, pero debemos ser inflexibles en lo institucional”, dijo el jefe de Gobierno. Y puso énfasis en uno de los ejes que viene insistiendo el macrismo: el impacto económico. “Debemos tener una propuesta de salida económica, se viene un problemón y tenemos que tener una posición clara. Tenemos economistas de primer nivel, como Luciano Laspina, Hernán Lacunza, Martín Lousteau o Alfonso Prat-Gay”. Bullrich, en tanto, contó que el PRO tiene una “comisión para el día después”, liderada por Federico Pinedo, que está diseñando esas ideas.

“Si te atacan a vos, a María Eugenia o a Mauricio estamos nosotros para defenderlos, porque estamos convencidos de que cada día más se van a ver las buenas cosas que hicimos”, resumió Bullrich. “Valoremos que hoy seguimos juntos y vamos a pelearlo día por día”, adhirió el alcalde porteño y uno de los que ya está anotado como de los presidenciables del espacio. “Tenemos que llegar así al proceso electoral, para ganar la mayor cantidad de distritos para equilibrar el poder en la Argentina. Tenemos todas las posibilidades de volver a ganar”, concluyó Larreta.