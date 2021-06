Era una conferencia de prensa cuyo eje era mostrar las acciones del ministerio de Seguridad porteño para la devolver teléfonos celulares robados, a los que se sumaron ahora bicicletas y motos. Pero una pregunta detonó el tema. A Diego Santilli lo consultaron sobre sus intenciones de ser gobernador bonaerense en 2023 en medio a la fuerte interna por las candidaturas de este año.

El vicejefe porteño respondió escapándose, pero el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta recogió el guante y aprovechó para enviar un mensaje de concordia al interior de Juntos por el Cambio.

Primero arrancó elogiando a Santilli: “Ha crecido muchísimo, tiene todo el potencial para ser (gobernador)”. “Lo bueno en JxC es que tenemos a muchos dirigentes con esas características e intendentes que vienen trabajando muy bien”.

Y agregó, en un centro al corazón del conflicto interno, una enumeración de esos intendentes y dirigentes: “Néstor Grindetti (Lanús), Julio Garro (La Plata), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Jorge Macri (Vicente López), Guillermo Montenegro (Mar del Plata), Cristian Ritondo, Emilio Monzó, (Joaquín) de la Torre”. Y concluyó: “Hay muchos que están en condiciones de crecer y asumir mayores responsabilidades y eso es un orgullo como espacio político”.

Antes, Santilli se había atajado: “Falta mucho tiempo, para el 2023 falta mucho tiempo y voy a estar donde mi espacio me necesite”.

La intención de Larreta para bajar la espuma no fue antojadiza: el jefe comunal, si bien quiere que su vicejefe sea candidato en Provincia, no ve con buenos ojos el enfrentamiento interno que se libra en estos días, en particular con Jorge Macri y un grupo de intendentes.

De eso hablaron hoy en la mesa provincial de JxC donde participó el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y un sector del PJ no kirchnerista. Fue en San Miguel, la tierra del ex ministro de Gobierno bonaerense, De la Torre, quien sigue coqueteando con irse con Florencio Randazzo y Graciela Camaño si no tiene un buen lugar en la boleta de la primera sección electoral.

Sus estrategas en redes sociales no tuvieron mejor idea en estos días que mostrar una caricatura del dirigente con una valija bajo la pregunta “¿Qué llevarías adentro?”. Fue en Instagram. Si hubiera sido en Twitter era un meme en horas y Trending Topic en poco tiempo con chistes infinitos. Con todo, si tomó una decisión, aún no la comunicó a sus socios. Sin María Eugenia Vidal como figura ordenadora, en la Provincia ya hay múltiples anotados para el 2021 y aún no hay acuerdo sobre si irán todos a una gran PASO, o no.

Con todo, en la reunión de la mesa de JxC se habló de reforzar la idea de que un bonaerense debería ser la cabeza de la boleta nacional. Aunque algunos de los que estuvieron ya tuvieron reuniones con Santilli donde le expresaron que lo apoyarían.

Por su lado los intendentes no quieren saber nada con que haya otras boletas en sus territorios. En uno de los últimos encuentros se habló en duros términos sobre la posibilidad de que tengan que abrir sus boletas en los municipios opositores. Una de las conclusiones: no les conviene tener a Elisa Carrió en la boleta. Tampoco a Patricia Bullrich, si es que el experimento de pasarla al territorio bonaerense que ensayaron en la sede gubernamental de Uspallata da resultados.

Mientras tanto la UCR se prepara para presentar mañana a Facundo Manes, bajo la tutela de Maximiliano Abad, el nuevo titular del radicalismo bonaerense, quien logró convencerlo de jugar. Allí estarán todos, hasta Martín Lousteau, quien anima una boleta propia en la Ciudad con la diputada nacional Carla Carrizo y el legislador porteño Leandro Halperín como dos de sus alfiles.

