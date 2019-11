Moyano reveló qué fue lo que desató su pelea con Cristina

Por primera vez en muchos años, el peronismo está unido casi en su totalidad. Y, por ello, el líder camionero Hugo Moyano decidió dejar atrás viejos rencores con la expresidenta Cristina Kirchner y aseguró que la relación entre ellos está muy bien. Y aseguró: "Hemos estado conversando".

Durante un largo reportaje, que lo tuvo a Mauro Viale como entrevistador, Moyano elogió a la futura vicepresidenta en distintos tramos. De hecho, cuando le preguntaron por Alberto Fernández, respondió: "Me parece que Alberto va a andar bien como presidente. Y, además, al tener al lado a una persona como Cristina no va a haber lugar para equivocarse".

Pero uno de los tramos más jugosos de la nota fue cuando Viale consultó el motivo del distanciamiento con CFK. En principio, el líder sindicalista respondió: "Ella tiene su carácter y yo el mío. A veces, en algunas cosas no se coindicen y se cometen errores". Ante la insistencia del conductor televisivo acerca de cuál fue el motivo de la ruptura, Moyano especificó: "Yo discutía con ella el impuesto a las Ganancias y las asignaciones familiares. Porque las paritarias la discutían los gremios Siempre teníamos alguna discusión, pero bien. Pero ya lo último no le interesaba discutir eso. Yo era secretario general de la CGT, no discutía conmigo esos temas y yo me sentía un che pibe".

Luego, añadió: "Nosotros siempre pedíamos unos pesitos más de asignación familiar. Hubo un año en que se fue a Estados Unidos y teníamos que discutir eso a la vuelta. Pero no me llamó, convocó a la CGT y dijo 'la asignación es tanto y el impuesto al trabajo es tanto'. Ahí pensé 'estoy pintado'".

Moyano estrecha lazos con Alberto en busca de un lugar estratégico en un futuro gobierno

Repensando las decisiones que tomó en aquellos años, el gremialista hizo autocrítica por no haber apoyado la candidatura presidencial de Daniel Scioli en 2015. "Si sabíamos lo que podía venir...", reflexionó primero y luego agregó: "A lo mejor, si hubiéramos apoyado la candidatura hubiésemos podido revertir ese 1%. Uno no solo representa el voto de uno. Somos conscientes de que la gente cuando le decimos hay que apoyar tal o cual cosa la gente responde. Y en ese momento dijimos no hay que meternos para nada. Seguramente por eso se perdió en 2015".

Autodefensa. Hugo Moyano se defendió de las acusaciones de corrupción: "Yo tengo lo que he hecho con mi laburo. Y si yo tuviera tanto poder como dice, seguramente solucionaría muchas cosas que el Gobierno no ha solucionado. Ni este Gobierno ni el anterior".

Respecto de las empresas que se le adjudican negó cualquier propiedad sobre alguna compañía. "La que tiene empresas es mi mujer", afirmó, por otro lado.

"Yo podría estar jubilado y cobrando del Estado hace 20 años como hacen muchos funcionarios. Pero hasta que no deje el gremio, donde me pagan los trabajadores, no me voy a jubliar", remarcó.

En tanto, aseguró que él es "peronista desde las entrañas", debido a la preferencia política de sus padres y contó que su madre, de 102 años de edad, vive en el "chalecito" que construyó con un crédito del Banco Hipotecario en tiempos de Perón.

JPA/MC