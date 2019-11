Fuerte gesto de los gobernadores, intendentes y dirigentes peronistas

por Rosario Ayerdi

Asistencia casi perfecta y el envío de saludos de distintas figuras políticas que no pudieron llegar fue el escenario en el que la CGT inició el camino hacia la unidad y le dio el respaldo al presidente electo, Alberto Fernández. Gobernadores, legisladores e intendentes estuvieron en las primeras filas de una convocatoria que no solo estuvo a cargo de uno de sus conductores, Héctor Daer, sino también del gobernador de Tucumán, Juan Manzur.

“Antes de ser presidente me mandaban las entradas para ver Independiente contra Argentinos Juniors, ahora que soy presidente electo no me las mandan más”, dijo Fernández al ingresar al cuarto piso de la sede de la calle Azopardo y saludar a Hugo Moyano, como forma de aflojar tensiones entre los sindicalistas a los que busca ver unidos. Se refería al partido del 19 de octubre, cuando ya había ganado las primarias. La charla informal en la sala del Consejo Directivo cegetista duró 30 minutos para darle paso al acto principal.

En primera fila se sentaron los gobernadores Juan Manzur (Tucumán) y Sergio Uñac (San Juan). Ambos se convirtieron en los jefes provinciales más cercanos al presidente electo. Incluso, durante la campaña, fue Manzur el encargado de armarle distintos encuentros a Fernández. Se ocupó de la organización del acto del 17 de octubre en La Pampa, de la reunión con la Unión Industrial Argentina y de que nadie faltara a su nueva asunción como gobernador. Allí comenzó a comprometer a distintos dirigentes para que ayer estén presentes también en la CGT.

El plenario sindical contó además con los gobernadores electos Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Raúl Jalil (Catamarca) y Ricardo Quintela (La Rioja). Mandaron una carta de apoyo Gildo Insfrán, Omar Perotti y Jorge Capitanich.

Manzur se encargó de que también dijeran presentes los presidentes del PJ Nacional, José Luis Gioja y bonaerense, Fernando Gray. Además, chateó hasta último momento, al igual que Héctor Daer, con los intendentes del Conurbano. Estuvieron Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Mariano Cascallares (Almirante Brown), entre otros.

De la invitación a los futuros funcionarios se encargó el propio Daer quien tiene vínculo directo con Fernández. El presidente electo destaca a dos personas desde el 18 de mayo cuando Cristina Kirchner anunció su postulación. Se trata de Manzur y Daer. “Fueron los primeros que se alinearon inmediatamente y empezaron a tejer los acuerdos necesarios para llegar hasta acá”, dice un hombre de máxima confianza de Fernández sobre estas dos figuras.

Como parte del futuro gabinete se sentaron Gustavo Béliz (al lado de Carlos Acaputo, titular de la Pastoral Social de Capital Federal, cercano al papa Francisco), Eduardo “Wado” De Pedro y Santiago Cafiero. En primera fila también estuvo Sergio Massa, quien comandará la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre. Aunque ahora volvieron a compartir espacio, Daer no se olvida que, al abandonar el Frente Renovador para trabajar por la unidad del peronismo, desde las filas massistas lo tildaron de “traidor”.