Diputados: proyecto de "grandes fortunas" no se trataría en la primera sesión virtual

En el Congreso ya se están preparando para hacer historia sesionando de manera virtual por primera vez en más de 150 años de existencia. La tecnología ya está dispuesta, las pantallas colocadas y las pruebas se vienen realizando. Pero todavía falta lo más importante: qué temas van a poner en debate. Hay una coincidencia generalizada en la Cámara de Diputados de que el proyecto para gravar, por única vez, a las grandes fortunas del país no va a ser de la partida.

El kirchnerismo viene agitando el tema desde hace varias semanas y criticaba los reparos que la oposición ponía en la realización de sesiones virtuales en que no querían que avanzara esa iniciativa. Sin embargo, el proyecto todavía no fue presentado y los bloques de la oposición aseguran que no está en los diálogos previos que vienen manteniendo con el oficialismo.

Por otra parte, según trascendidos, Sergio Massa estaría buscando un temario acotado y consensuado para la primera sesión virtual del jueves. Por más que el miércoles habría un ensayo general para probar el funcionamiento del sistema y descartar cualquier riesgo de fracaso, el objetivo sería que en la primera sesión fluya todo de la manera más ordenada posible. La sesión “telemática”, como se la define técnicamente en el Congreso, tiene que dar certidumbre antes de avanzar en proyectos más controvertidos o susceptibles de ser cuestionados.

De todas formas, en la oposición esperan a la reunión de Labor Parlamentaria para descartar sorpresas. Allí, firmarán de manera consensuada el protocolo para sesiones remotas que ya se trató en las comisiones de Modernización y de Peticiones, poderes y reglamentos. Y definirán el temario para tratar en la sesión del jueves. De presentarse el proyecto que impulsa Máximo Kirchner, junto a Carlos Heller, de un impuesto a la riqueza (que según explican alcanzaría a 12 mil personas), tendría que tratarse rápidamente en comisiones el miércoles para llegar a la sesión del jueves. Caso contrario, necesitaría dos tercios para ser tratado sobre tablas. Sin tiempo para estudiarlo, en la oposición no se imaginan prestando los votos en ese escenario.

Las demoras en presentar el proyecto ya dio lugar a especulaciones respecto a diferencias en el oficialismo respecto al proyecto. El propio Alberto Fernández, hace unas semanas, se reunió con Máximo, Heller y Martín Guzmán para dar un impulso a la iniciativa. Pero el proyecto todavía no aparece y hasta ya hubo una presentación alternativa de la oposición en el Senado. En el Frente de Todos niegan que haya diferencias y reducen la demora a la espera a que se acuerde el método para sesionar en ambas cámaras (el Senado también decidió este lunes que habrá sesión mixta, como pedía la oposición, el miércoles 13).

Entre los temas que se tratarían el jueves en Diputados hay uno que picó en punta. El proyecto que presentó el interbloque Federal, que conduce Eduardo Bali Bucca, que prevé eximir del pago del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores de la salud. A eso se sumaría algún otro proyecto con respaldo amplio, probablemente vinculado a las pymes.

