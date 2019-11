Imputaron a Patricia Bullrich por un posible plan para perseguir a la comunidad mapuche

El fiscal federal Franco Picardi imputó este viernes a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y otros funcionarios de la cartera en el marco de una investigación que se inició para determinar si desde las más altas esferas del ministerio se pergeñó un plan para despojar a las comunidades mapuches de las tierras que reclaman en distintas localidades de la Patagonia y beneficiar así a quienes tienen intereses económicos sobre esa zona, revelaron fuentes judiciales.

El fiscal también imputó al ex jefe de Gabinete de Bullrich, Pablo Noceti; el ex secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Gonzalo Cané; y al secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman; y requirió a la jueza federal María Eugenia Capuccheti que realice una serie de medidas de prueba.

Tras conocerse la imputación, la ministra Bullrich publicó un mensaje en la red social Twitter en el que indicó: "Acá estoy y acá me voy a quedar. Como ministra, como ciudadana de bien, defendiendo siempre la Verdad. Mintieron cuando dijeron que había habido desaparición forzada con (Santiago) Maldonado. Crearon un plan para sembrar odio y miedo en la gente".

"No habrá apriete que me pueda frenar", advirtió y difundió el requerimiento completo que hizo el fiscal Picardi.

