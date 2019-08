Bullrich dice que Maldonado "decidió tirarse al río" y Pichetto habló de un "lamentable accidente"

El jueves 1 de agosto de 2019 se cumplieron 2 años de la fecha en que Santiago Maldonado desapareció en la localidad de Cushamen, Chubut, durante un operativo de desalojo que llevaba a cabo la Gendarmería en la zona.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió a lo sucedido y reiteró su postura sobre el caso. "Lo intentaron buscar. (Maldonado) en vez de entregarse y decir 'no puedo cruzar este río' y que lo hubieran detenido por unas horas, decidió cruzarlo sin saber nadar. Si no, hubiera estado detenido unas cinco horas y hubiera salido, nada más", dijo la funcionaria, quien dejó en claro que la fuerza de seguridad no tiene ninguna responsabilidad en lo sucedido. "Culpar al Estado por hacer cumplir la ley no me parece correcto", reiteró Bullrich.

"Sostuvimos desde el primer día que no era una desaparición forzada y que eso era un relato. Se enfrentó el relato con la realidad. Desde el primer segundo la familia nos puso como enemigos y se intentó construir una desaparición. Finalmente se vio que, sin ninguna participación de Gendarmería, lamentable y trágicamente Santiago Maldonado terminó ahogándose en ese río", manifestó la ministra en diálogo con Radio Con Vos.

Ante los cuestionamientos por el operativo de Gendarmería en el marco del cual desapareció el artesano, la ministra reiteró que “la gendarmería lo que hizo fue responder a la orden de un juez de despejar una ruta que estaba cortada por 15 personas”."Eso significó que las personas salgan corriendo en vez de entregarse a la Justicia o irse", explicó la funcionaria.

Sergio Maldonado: "Santiago estuvo desaparecido 78 días

En la misma línea coincidió Miguel Ángel Pichetto, precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio. Para el senador peronista, lo sucedido con Maldonado fue "un lamentable accidente en el río", y reiteró que eso es lo que hasta ahora resolvió la Justicia.

"Toda muerte es lamentable, pero no ha habido ninguna acción por parte del Estado o por parte de la Gendarmería que se haya probado", sumó Pichetto durante una conferencia en Formosa, donde mantuvo una reunión con dirigentes y funcionarios.

Por otro lado, en relación a los casos de gatillo fácil, la ministra consideró que cuando asumieron su gestión en el Ministerio de Segurdad, "en la Argentina estaba todo al revés". "El policía que tiraba era directamente acusado de gatillo fácil. Los informes que hay sobre gatillo fácil son todos truchos y mentirosos. Hay muchos casos sí, pero hay muchas veces donde el policía por el solo hecho de actuar como tal, era procesado", dijo.

Durante el segundo aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado, familiares y organismos de derechos humanos marcharon a Plaza de Mayo para pedir que se continúe con la investigación para determinar las causas que llevaron a la muerte tras desaparecer 1 de agosto de 2017.

“Hace 700 días, el 1 de septiembre de 2017, pedí que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich diera un paso al costado porque no estaba capacitada para desempeñarse en ese puesto. Estaba equivocado, hoy sabemos que tenía muy en claro desde que asumió adónde quería conducir a las fuerzas de seguridad. Santiago estuvo desaparecido 78 días para aleccionar, amedrentar y para que la muerte se naturalice en manos de sus fuerzas”, sostuvo Sergio Maldonado.