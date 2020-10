Inminente desalojo en Guernica | Para el Gobierno de Kicillof, "el tiempo de negociar terminó"

La situación por lo terrenos ocupados en la localidad de Guernica parece estar entrando en su etapa de definiciones. El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, sostuvo que: "El tiempo de negociar terminó y ahora estamos esperando la definición de la Justicia, que ordenó el desalojo y nosotros vamos a hacer lo que la Justicia determine. No tenemos competencia sobre la decisión del desalojo. Mientras seguimos trabajando".

En declaraciones a radio El Destape, Bianco afirmó además que "hay distintas situaciones en las familias de Guernica y para cada situación se contempló una solución temporal distinta y la gran mayoría de las familias ya aceptaron. Queda un grupo con el que estamos trabajando".

Toma de tierras en Guernica: se volvió a posponer el desalojo planeado para hoy

Sobre la situación por el Covid, dijo: "En la provincias hay 2 situaciones, una en el AMBA y otra en el resto de la provincia donde también hay ciudades grandes, en el AMBA los casos vienen bajando hace 6 semanas. En agosto teníamos un promedio de 5.500 casos y la semana pasada 3.500. Hay una lenta baja y en el resto de la provincia no hay una explosión de casos pero sí un crecimiento sostenido".

Ante las declaraciones del expresidente, el funcionario subrayó: "No lo escucho a Macri ni miro las entrevistas. No lo leo a Macri, leo sobre la vida de Néstor Kirchner, lo que dice Macri de Axel es una chicana y un intento de atacar injustificadamente. Durante el gobierno de Vidal hubo situaciones de emergencia y nunca un ministro fue a dar explicaciones y no es difícil congeniar o trabajar con nosotros. Hay alguien que no quiere congeniar con nadie que es él".