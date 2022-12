El 2022 será recordado como el año de las divisiones y rupturas dentro del Frente de Todos. Y esas "grietas" internas en el marco oficialista, también la "despedida del año" del PJ bonaerense marcó claras diferencias, porque los principales dirigentes cercanos a Máximo Kirchner y La Cámpora hicieron un acto con brindis incluido en la mítica quinta en la que vivió Juan Domingo Perón en San Vicente.

Máximo Kirchner, el ministro del Interior y Eduardo "Wado" De Pedro fueron los nombres principales de la esa reunión, que tuvo unos 2000 asistentes, en su mayoría jóvenes de Lomas de Zamora, y en la que estuvieron, además, decenas de funcionarios nacionales y provinciales.

"Esos 12 años pudieron ser buenos porque hubo dirigentes políticos, un presidente y fundamentalmente una presidenta que decidió bancarse el castigo de los más poderosos de la Argentina para de esa manera poner de pie a su pueblo y defender los intereses de los ciudadanos y ciudadanas argentinas", destacó Máximo Kirchner en su discurso.

En ese sentido, el diputado nacional sumó: "Quiero agradecerles el acompañamiento y el cariño que siempre le han dado a Cristina, y que ella ha podido devolver en cada acción de gobierno, en cada acción política o siempre que tiene la oportunidad de usar la palabra para defenderlos y proponerles un futuro mejor".

El encuentro se realizó en la Quinta de Perón de San Vicente. Contó con la presencia de ministros nacionales y provinciales, legisladores, intendentes e intendentas peronistas de la Provincia, se informó en un comunicado.

También participaron también el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Federico Otermín; la senadora Juliana Di Tullio; el ministro de Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti; el ministro de Infraestructura bonaerense, Leonardo Nardini.

Por su parte, De Pedro convocó a que "encendamos el motor de la militancia de la provincia de Buenos Aires". Así, pidió "salir a caminar puerta por puerta, casa por casa, ciudad por ciudad, barrio por barrio para salir a ganar en el 2023. Vamos a trabajar y vamos a militar para recomponernos".

En su rol de anfitrión, Insaurralde señaló: "Hoy están en juego muchas más cosas que una simple elección". "A Cristina, que es nuestra mayor líder, no solo la quisieron matar, sino que la quieren proscribir", .

En ese marco, pidió "pensar en el difícil momento que vive la democracia. Hoy no hay otra consigna que no sea 'mafia o democracia'" y dijo que "no hay posibilidad de democracia con estos grupos de poder".